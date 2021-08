UPDATE ora 14.45: Comediantul a declarat pentru România TV că un individ a agresat-o pe logodnica lui în incidentul de duminică seară.

„Un prieten, probabil de-al patronului, nu știu dacă era patron sau nu domnul respectiv, a agresat-o pe logodnica mea si l-a lovit cu pumnii pe prietenul nostru. Cam asta s-a întâmplat”, a susținut actorul.

Micutzu a precizat că el nu a fost lovit în incidentul petrecut înaintea miezului nopții pe Calea Victoriei din București.

„S-au întâmplat nişte chestii, dar după ce am fost agresați de omul respectiv. Eu nu am fost lovit, dar cel mai probabil pumnii ăia erau spre mine. Pur și simplu mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia”, a mai spus actorul de stand-up comedy, care a adăugat că „am depus plângere toţi trei şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria”.

„Din primele date a rezultat că în jurul orei 23.50, dintr-un grup format din 5 persoane, 4 adulți și un minor, aflat în fața unui magazin, un bărbat ar fi adresat anumite cuvinte unui trecător”, a transmis Poliția Capitalei, luni dimineață.

Micutzu „ar fi fost deranjat de cele auzite și a început să se certe cu cel în cauză”, potrivit Poliției, care a precizat că, pentru aplanarea conflictului, „au intervenit alte doua persoane, un bărbat și o femeie”.

În secvențele video difuzate de Realitatea Plus, care nu surprind momentul inițial al conflictului, se vede cum actorul de stand-up comedy Cosmin Nedelcu poartă discuții aprinse cu un alt individ.

La un moment dat, între cei doi are loc o altercație fizică, iar apoi, pe filmare se aude cum un geam al unui magazin este spart, scenă menționată de altfel și în comunicatul polițiștilor.

În urma incidentului, patru bărbați au fost amendați cu 200 de lei fiecare, mai informează poliția, pentru „încălcarea unor norme de conviețuire socială, pentru adresarea de expresii jignitoare”.

