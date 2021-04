„E importantă experiența personală. Până la urmă, eu am povestit despre această întâmplare. În momentul în care am primit un diagnostic care… Nici nu am știut prima oară despre acest diagnostic.

Prietena mea știa că eu nu fac tratamentul și ea a zis că trebuie să îl fac, pentru că lucrurile sunt foarte grave. Și așa am aflat eu, nu am aflat direct de la medic, nu mi s-a spus direct. După aceea am ajuns în spital și am făcut acel tratament.

Anca Sigartău și fiul ei la Asia Express

Și în momentul în care am cerut să plec din spital, medicul mi-a spus că nu mă lasă să plec. Că este o tumoră care se dezvoltă și a crescut opt centimetri pe citostatice și nu este normal. Am spus cu toate astea că vreau să mă duc acasă”, a povestit actrița, la Antena 3.

A aflat cu uimire că tumora îi dispăruse din corp

„În momentul respectiv nu mi-a spus nimeni. Am știut despre acest post că începe pe 15 noiembrie, Postul Crăciunului. Știam de la bunica mea că așa începe postul.

Așa am știut eu că vreau să mă duc să țin post, nu am spus la nimeni. Nu a fost un regim alimentar. Am ținut și eu cum am putut. Eu știam că mor, nu mai am de trăit.

L-am ținut să mă pregătesc mai mult. Știam că nu mai am foarte mult. Știam că sunt lucruri, răul ăla pe care nu îl vrei și îl faci. Pe 20 decembrie când am fost la control, doctorul a spus «Unde este tumora? Ce ai făcut?». Nu mai există tumoră. A fost într-adevăr o minune”, a adăugat artista.

