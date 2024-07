În urmă cu mai bine de o lună, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au făcut cel mai important pas din viața lor, unindu-și destinele și în mod oficial. După o relație de trei ani, cei doi au spus „da” atât în fața ofițerului de stare civilă, cât și în fața altarului. Cu toate acestea, deși au avut parte de o nuntă frumoasă, actorii au dezvăluit recent că au câteva regrete legate de ziua cea mare.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au recunoscut că pregătirile pentru nuntă au fost făcute în grabă, pe ultima sută de metri. Oana, devenită „doamna Gherman”, a vorbit deschis despre nemulțumirile sale, subliniind că ar fi dorit să aibă mai mult timp pentru organizare și planificare.

Cel mai mare regret al Oanei Moșneagu este legat de ziua în care a avut loc petrecerea de nuntă. Evenimentul s-a desfășurat într-o zi de duminică, ceea ce a dus la plecarea a multor invitați prea devreme, pentru că trebuiau să meargă la muncă a doua zi.

„Nu am schimba multe, dar ziua nunții, da. Am ales duminica din mai multe motive, printre care disponibilitatea locației, pe care noi am rezervat-o cu foarte puțin timp înainte, mult prea puțin ca să mai prindem o zi de sâmbătă liberă vara. Fiind zi de duminică, mulți invitați au plecat la puțin timp după ora 1 dimineața, mai ales cei care aveau filmare de dimineața devreme sau cei care nu și-au luat liber a doua zi de la muncă

Prietenii apropiați și familia au rămas, noi am închis cu totul la 5 dimineața, dar ne-ar fi plăcut să avem mai mult timp cu toți invitații, nu doar cu o parte dintre ei. Și aș mai schimba timpul de pregătiri, mi-aș da mai mult timp, noi ne-am cam grăbit și, din cauza asta, am făcut alegeri fiind limitați de disponibilități, pentru că am luat multe decizii pe ultima sută de metri. Până și rochia am ridicat-o cu doar jumătate de zi înainte”, a mărturisit Oana Moșneagu, potrivit viva.ro.

„Ne-au adus împreună proiectele comune, dragul de teatru, de proiecte făcute cu oamenii dragi”

În cadrul interviului, actrița a spus de ce a ales-o pe Anca Sigartău să-i fie nașă. „Suntem foarte apropiați și ținem foarte mult unii la alții. Ne-au adus împreună proiectele comune, dragul de teatru, de proiecte făcute cu oamenii dragi, în care ai încredere și cu care vrei să construiești încontinuu, și am ajuns să ne fim familie. Mese împreună, alături de Mara și Sică, colegii și prietenii noștri, gătite de nașul nostru priceput în bucătărie, seri de vizionare a serialului, dezbateri pe piese și programe de spectacole, discuții despre viața noastră și planuri de viitor, multe glume, colinde cântate de noi și acompaniate de nașa la pian, drumuri prin țară cu turneele de teatru, pisica noastră „Una, pe care o avem de la nași, pui al pisicii lor… sunt doar câteva elemente din universul relației noastre cu nașii. Adevărul e că suntem atât de apropiați pentru că sunt oameni buni, 25 speciali, generoși, cu mare iubire de Dumnezeu, oameni care avem norocul să ne iubească, pe care îi iubim, îi apreciem și îi vrem lângă noi toată viața.”

