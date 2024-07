Potrivit documentelor judecătorești obținute de People, actrița a semnat un dosar de renunțare la întreținerea pe care o solicitase soțului pe 12 iulie, cu doar o zi înainte de a muri. De asemenea, ea a fost de acord cu o „dizolvare implicită sau necontestată” a căsătoriei lor, indicând că cei doi și-au finalizat reciproc procedura de divorț în afara instanței.

„Părțile au încheiat un acord scris cu privire la proprietatea lor și la drepturile lor de căsătorie sau parteneriat, inclusiv de întreținere, al cărui original este sau a fost depus instanței”, se arată în documente.

Iswarienko a semnat documentul a doua zi, pe 13 iulie, aceeași zi în care a fost confirmat că Doherty a murit.

Doherty și Iswarienko s-au căsătorit în octombrie 2011. Starul din Beverly Hills, 90210 a cerut divorțul în aprilie 2023, după 11 ani de căsnicie. În urmă cu aproximativ trei săptămâni, procedura de divorț a intrat într-o nouă fază, după ce actrița a cerut retroactiv de la fotograf o compensație de întreținere în echivalentul a peste 14.300 de euro pe lună.

Actrița a spus atunci că lui Iswarienko i s-a „permis să ne prelungească divorțul, în speranța că voi muri înainte ca el să fie obligat să mă plătească (să achite întreținerea soției, n.red.)”.

Avocatul lui Iswarienko a contestat această afirmație, spunând că a oferit o înțelegere în octombrie 2023, demonstrând că vrea să găsească o soluție, dar Doherty a refuzat-o.

Vedeta din Beverly Hills, 90210 fusese căsătorită de două ori înainte de nunta cu Kurt Iswarienko, dar doar pentru scurt timp: din 1993 până în 1994 cu colegul ei Ashley Hamilton și din 2002 până în 2003 cu actorul Rick Salomon.

Actrița de 53 de ani se lupta cu cancerul de sân din 2015, care între timp a dus la metastaze. În 2017, ea a anunțat că are boala sub control. În 2020, Shannen Doherty a anunțat că are din nou cancer, de data aceasta într-un stadiu mai avansat și, prin urmare, incurabil.

„Cu inima grea confirm decesul actriței Shannen Doherty. Sâmbătă, 13 iulie, ea a pierdut lupta cu cancerul după mulți ani de luptă cu boala”, a confirmat Leslie Sloane, publicistul de lungă durată al lui Doherty, într-o declarație exclusivă pentru PEOPLE duminică, 14 iulie.

