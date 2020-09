Adelina Pestriţu, diagnosticată cu COVID-19: “Îmi este teamă pentru mine și pentru ai mei”

Adelina Pestriţu spune că s-a testat pentru COVID-19, după ce a intrat în contact cu o persoană infectată, iar primele simptome au fost pierderea mirosului şi a gustului.

Vedeta a făcut anunțul pe contul său de Instagram. VIDEO:

„Din păcate, zilele trecute, am intrat în contact cu un bolnav de Covid, iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros. Am făcut un test, testul a ieșit pozitiv, iar acum mă aflu în parcarea spitalului. Aștept să fiu internată. Cei din familia mea vor fi testați, respectiv Zeni, bunicii. Soțul a ieșit negativ. Vă țin la curent”, a spus Adelina Pestriţu.

Adelina Pestriţu a precizat că nu știa că persoana cu care a intrat în contact era infectată.

Nu am știut că persoana respectivă este infectată cu Covid. Eu mi-am făcut testul după ce am rămas fără gust și fără miros. Am mâncat o ciocolată și simțeam că mănânc hârtie. Starea mea de sănătate este deocamdată bună. Adelina Pestrițu:

“Nu putem să prevedem aceste episoade din viața noastră. Protejați-vă, purtați mască și aveți mare grijă de voi. Vreau să vă mai spun un lucru: îmi este teamă pentru mine și pentru ai mei, dar am încredere că totul va fi bine. Poartă mască în continuare, da?”, a continuat ea.

Adelina Pestrițu a postat apoi o fotografie prin care a confirmat că a fost preluată și internată în spital. „Nu-mi place situația, dar așa e în viață. Oricât te fereșți de ceva, ți se poate întâmpla. Virusul nu iartă pe nimeni, se pare. Sunt aici, chiar dacă mai puțin activă, dar simt că vor veni și zile mai bune!”.

