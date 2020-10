O adolescentă și-a ucis bebeluşul imediat după ce l-a născut. Medicii care au consultat-o pentru a-i scoate un chist de pe spate, în luna a opta, nu au văzut că fata era gravidă!

Alina e dintr-un oraş aflat la 15 km de Braşov. În şcoala generală a fost o elevă silitoare, s-a calificat la Olimpiada judeţeană de limba şi literatura română în clasa a V-a şi a terminat cursurile gimnaziale cu media 8,99. Dar în ultimul an de şcoală, comportamentul fetei s-a schimbat.



Pentru că era minoră atunci când a săvârşit infracţiunea, vom proteja identitatea fetei, numind-o *Alina.



La proces, una dintre vecine a declarat că a văzut cum, atunci când părinții ei erau plecaţi, Alina venea acasă cu băieți. Îngrijorat, soțul vecinei a oprit-o într-o zi pe stradă pe mamei fetei şi i-a spus că fiica ei “umblă cu băieți”, dar ea i-a replicat: “Așa e moda acum!”. Alina avea 15 ani.

Atunci, în vara lui 2016, fata şi-a început viaţa sexuală. Prietenul ei, care era de-o seamă cu ea, le-a spus judecătorilor că, prin martie 2017, s-au speriat amândoi că ea ar putea fi gravidă, iar Alina și-a făcut un test de sarcină. “După părerea mea, testul a ieșit neconcludent”, susţine băiatul. Dar, din acel moment, cei doi s-au despărțit şi n-au mai ţinut legătura.

De frica tatălui ei, Alina şi-a ascuns sarcina, iar mama şi profesorii de la liceu spun că nu şi-au dat seama că ea e gravidă, pentru că fata avea “o constituție mai robustă și obișnuia să poarte haine mai largi”. Nici psihopedagogul de la şcoală nu ştia nimic, pentru că fata “nu a venit niciodată să ceară consiliere”.

Doar câteva colege din clasă au băgat de seamă, pe la sfârşitul toamnei, că Alina “începuse să se îngrașe și îi crescuse și burtica”, însă n-au întrebat-o nimic, pentru că, spun ele, “e un subiect delicat pentru fete și nici prin gând nu ne-a trecut că ar putea fi gravidă”.

În mod surprinzător, sarcina fetei nu a fost depistată nici măcar de medicii de la Spitalul Clinic de Copii din Braşov, unde adolescenta s-a internat, pentru a-şi scoate un chist de pe spate. Era în noiembrie, iar Alina era gravidă în luna a 8-a.



Diriginta fetei spune că operaţia era programată pentru 6 decembrie 2017, când i-a trimis elevei sale un mesaj de încurajare, dar în aceeași zi a aflat că intervenţia chirurgicală a fost amânată până după sărbători.



Însă “niciuna dintre persoanele care au examinat-o nu s-a pronunțat cu privire la faptul că ea ar putea fi însărcinată”, se precizează în motivarea instanţei.

Atunci când descoperă că o pacientă minoră este gravidă, medicii au datoria să anunţe imediat Protecţia Copilului, pentru ca fata să poată fi monitorizată şi consiliată.



19.680 de adolescente din România au devenit mame în 2017. “Şase din zece nu au avut niciodată acces la informații privind sănătatea reproducerii sau educației sexuale”, se arată într-o analiză realizată de “Salvaţi Copiii”.

Alina avea cunoștințe de educație sexuală, subliniază procurorii. La liceu, ea participase, în primul semestru din clasa a IX-a, la un “program de educație psihosexuală”, unde psihologul școlii le-a vorbit elevilor şi despre sarcină şi metode contraceptive.

Iar în mai 2017, când au avut “Școala altfel”, în clasa fetei a venit reprezentantul unui ONG care le-a vorbit şi el elevilor despre educația sexuală şi le-a dat broșuri informative. “Ne-a întrebat şi dacă există printre noi persoane care și-au început viața sexuală”, le-a declarat anchetatorilor o elevă. “Unii au recunoscut asta, dar Alina nu era printre ei. Ba chiar a fost contrariată, când i-a auzit pe alţii că au început să facă sex”.

Vreme de luni bune, Alina şi copilul încă nenăscut au fost invizibili pentru cei din jur. Niciun adult n-a privit-o cu atenţie pe adolescentă şi nu şi-a dat seama că se întâmplă ceva cu ea.



Au descoperit cu toţii teribilul secret într-o zi de vineri, 22 decembrie 2017. Era ultima zi de şcoală dinaintea vacanţei de iarnă. Dimineaţa, Alina i-a spus mamei ei că se simte rău şi că o doare burta, pentru că este la menstruație. A rămas în pat şi a mai dormit câteva ore, iar “când s-a trezit, era destul de palidă”, a declarat mama fetei în anchetă.



În jurul prânzului, femeia spune că a mers până-n oraş, ca să cumpere o draperie. Când s-a întors acasă, a găsit-o pe Alina în fața ușii de la baie, dezbrăcată de la brâu în jos şi plină de sânge pe picioare.



Femeia susţine că ea a intrat în baie, pentru că avea nevoie la toaletă, şi că atunci a observat sânge pe capacul de la WC și pe un covoraş. În cadă era un lighean cu un prosop plin de sânge, iar alături, un sac negru. Mama susține că nu s-a uitat înăuntru, dar și-a dat seama că acolo se afla copilul pe care fiica sa tocmai îl născuse.



Alina adusese pe lume, la termen, o fetiţă de 3.500 g. Mai târziu, în anchetă, ea a declarat că n-a dormit deloc în acea noapte din cauza durerilor şi că a doua zi, după ce mama ei a plecat de acasă, a mers la baie și a născut copilul în vasul de toaletă.



A tăiat singură cordonul ombilical, cu o lamă pe care a desfăcut-o dintr-un aparat de ras, pe urmă a intrat în cadă, s-a dezbrăcat de haine și s-a spălat. Iniţial, fata a spus că mama ei a fost cea care a luat copilul din WC și l-a pus într-un sac menajer, după ce s-a întors acasă.



Nu am auzit plânsete de copil, nici după ce am intrat în baie și nici pe urmă, aşa că am considerat că nou-născutul era mort.

Declaraţia mamei din dosar: