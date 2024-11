Ulla Krauss-Nussbaumer a mai vizitat Brașovul

La această întrevedere a fost prezent, de asemenea, și Consulul Onorific al Austriei la Sibiu, Andreas Huber. Conform sursei citate, Ulla Krauss-Nussbaumer a mai fost în Brașov, însă în urmă cu 12 ani.

„Brașovul este o bijuterie de oraș!“, a declarat ea în cursul discuției.

În cadrul discuțiilor s-a pus accentul pe aprofundarea relațiilor de cooperare dintre Brașov și orașele austriece Linz și Salzburg, dar și pe acordarea unui posibil suport al companiilor austriece în proiecte de infrastructură menite să facă mai accesibilă zona metropolitană și centrul istoric. În plus, conform Primăriei Municipiului Brașov, centrul vechi din „toate orașele vechi ale Austriei a devenit pietonal”.

„Să identificăm oportunități pentru investiții noi în Brașov”

„Mă bucur că ne-a vizitat și că am stabilit împreună ca atât eu, ca primar, cât și domnia-sa, ca ambasador nou, să reluăm anumite legături pe care municipiul Brașov le-a avut – și le are și în continuare, dar să fie reactivate – în special cu administrația din Salzburg și cu administrația din Linz. Să dezvoltăm parteneriate în domeniul economic, educațional, cultural, social și sportiv și, de asemenea, să identificăm oportunități pentru investiții noi în Brașov cu companii austriece sau să beneficiem de experiența și de perspectiva unor companii din Austria în ceea ce înseamnă proiectele de investiții, în special în infrastructură, pe componenta de accesibilitate și mobilitate, pe care eu, ca primar, vreau să le dezvolt în Brașov și în zona metropolitană – parcări, pasaje subterane, supraterane”, a afirmat primarul Brașovului, conform unui c.

În plus, George Scripcaru a precizat că Austria este „un partener important al României”, precizând că parteneriatul trebuie susținut și amplificat.

„De asemenea, am stabilit ca în perspectivă să facilităm anumite evenimente, în special pe componenta de tineret, pe care să le susținem și să le dezvoltăm aici, în municipiul și județul Brașov. Cred că este un lucru bun. Austria este un partener important al României, nu numai al Brașovului, și trebuie să susținem în continuare și să amplificăm acest parteneriat. Cred că atât cu doamna ambasador, cât și cu domnul ambasador al României la Viena, Emil Hurezeanu, vom putea să dezvoltăm și să reluăm aceste lucruri benefice pentru Brașov, a mai spus primarul George Scripcaru.

