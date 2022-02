Recent, omul de afaceri anunța că i-a făcut plângere penală fostei sale soții, pentru că aceasta nu ar fi plătit pensia alimentară a celor doi copii. Băieții au rămas în custodia tatălui lor și locuiesc împreună cu acesta și actuala lui soție. Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au ajuns din nou să se certe.

„Copiii sunt la mine de 3 ani iar ea a uitat să-și plătească obligațiile. Legea prevede mai multe, în afară de a treia parte din venituri pentru doi copii: trebuie să susții copiii, întreținerea lor și așa mai departe. În 3 ani de zile a trimis 5.000 de lei și asta după ce am depus o altă plângere penală, ca să justifice că ea plătește. Iar deunăzi am mai primit 1.000 de lei.

Ea a justificat că nu are venituri, iar legea spune că dacă nu ai venituri, trebuie să plătești a treia parte din venitul minim pe economie. Doar că dânsa, din greșeală, a candidat la Primăria Sectorului 1, unde și-a depus o declarație de avere, în care a scris că a avut 64.000 de lei într-un an.

Cât au fost copiii în partea cealaltă (la Adriana – n.r.), cred că am fost singurul cetățean onest al planetei care a trimis pensia alimentară zilnic. N-a contat că e Revelion, Crăciun sau sărbătoare legală. Prin Poșta Română, cu aviz de primire, conform legii. Copiii mei mănâncă zilnic, nu o dată pe lună.

Eu nu sunt supărat pe ea, nici încrâncenat. Dar e vorba de banii copiilor. Banii de studii ai copiilor. Dacă copiii sunt deștepți și merg la facultate, nu se termină la 18 ani plata pensiei alimentare, se continuă până la terminarea studiilor”, a declarat Silviu Prigoană pentru WOWbiz.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Adriana Bahmuțeanu: „Refuz să cred că un potent financiar mai are nevoie de banii mei pentru a crește copiii”

Fosta prezentatoare TV susține că i-a fost făcută plata fostului soț. De asemenea, Adriana Bahmuțeanu declară că nu înțelege cum un om cu o situație financiară atât de bună mare are nevoie de banii ei pentru a crește cei doi băieți.

„Nu mă interesează de ce încearcă Silviu Prigoană să facă vâlvă pe acest subiect.

Nu știu nici de ce face asta, adică scandal pe tema asta, fiindcă refuz să cred că un potent financiar cum e el, și vă reamintesc că s-a lăudat de multe ori cu sumele de bani de care se bucură, mai are nevoie de banii mei pentru a crește copiii. Vă pot spune doar atât: i s-a făcut plata!”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru impact.ro.

Fosta soție a lui Silviu Prigoană a mărturisit că are peste 400 de procese cu tatăl copiilor ei. „Mi-a făcut plângere penală pentru că am avut o datorie de 2.000 de lei la pensia alimentară a copiilor, din perioada pandemiei, în care nu am lucrat. Între timp, am achitat obligația de plată. Declarația de avere se referă la veniturile din 2019, când eram încă la Antenă”, a spus Adriana Bahmuțeanu pentru wowbiz.ro.

