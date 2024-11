Mesajul transmis de Mihaela, soția lui Silviu Prigoană, la aproape o săptămână de la decesul acestuia. „Dacă vreți să mă înțelegeți, nu mai pot”

„Eu deja nu mai pot! Dacă vreți să mă înțelegeți, nu mai pot! Vreau liniște! Vă rog să mă credeți! Un pic de liniște, pentru că Silviu nu are nici măcar o săptămână de când a plecat și văd că nu avem nici măcar liniștea aceea normală care ar fi trebuit să fie.

Eu nu am greșit cu nimic nimănui, și aș vrea să fiu lăsată măcar un pic în pace. Copiii sunt cu ochii pe televizoare și nu vreau să spună că acum stau și vorbesc cu reporterii. Eu am răspuns pentru că am început munca. Nu pot să stau închisă în casă, trebuie să muncesc.”, a spus Mihaela Botezatu pentru Viața fără filtru, potrivit Spynews.

Ce spunea Mihaela despre căsnicia cu Silviu Prigoană

Mihaela Botezatu și Silviu Prigoană și-au oficializat relația în anul 2016, atunci când s-au căsătorit religios. Partenera omului de afaceri avea numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. Ea a cordat un interviu, după 3 ani de relație.

Recomandări Tudor Duma a fost condamnat la închisoare. Maru, dealerul lui Vlad Pascu, a primit o sentință de patru ani și trei luni de închisoare

„Au trecut trei ani şi jumătate, au fost şi frumoşi, şi grei, cu tot felul de probleme. Important e să fim sănătoşi. Cu încredere, gândim pozitiv şi totul va fi bine. el tot tipul a fost un om… chiar dacă a fost mai vulcanic, a fost şi este un om bun. Un om care încearcă să îndrepte lucrurile. Îmi doresc să se rezolve toate problemele pe care le are, să fie sănătos, şi să îşi vadă copiii mari, la casele lor şi aşa mai departe. (…) Foarte bine, foarte bine! Chiar se înţeleg foarte bine (n.r. copiii ei cu copiii lui)”, a spus Mihaela Prigoană în cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News