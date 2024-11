Mihaela Botezatu, femeia pe care Silviu Prigoană a luat-o de soție doar în biserică, a revenit la muncă de săptămâna aceasta. Cu toate acestea, ea se plânge că nu are parte deloc de liniște, după ce omul de afaceri a murit.

Mihaela Botezatu: „Eu nu am greșit cu nimic nimănui”

Conflictele și scandalurile privindu-i pe copiii lui Silviu Prigoană cu Adriana Bahmuțeanu o deranjează. Astfel, ea a făcut un apel public, spune că nu a greșit cu nimic și își dorește să fie lăsată în pace. „Eu deja nu mai pot! Dacă vreți să mă înțelegeți, nu mai pot! Vreau liniște! Vă rog să mă credeți! Un pic de liniște, pentru că Silviu nu are nici măcar o săptămână de când a plecat și văd că nu avem nici măcar liniștea aceea normală care ar fi trebuit să fie.

Eu nu am greșit cu nimic nimănui, și aș vrea să fiu lăsată măcar un pic în pace. Copiii sunt cu ochii pe televizoare și nu vreau să spună că acum stau și vorbesc cu reporterii. Eu am răspuns pentru că am început munca. Nu pot să stau închisă în casă, trebuie să muncesc”, a transmis Mihaela Botezatu pentru o emisiune de la Antena Stars.

În prezent, copiii lui Silviu Prigoană sunt în casa tatălui lor și refuză să meargă la mama lor. Adriana Bahmuțeanu a deschis un proces, vrea neapărat să își ia copiii, ea e convinsă că aceștia sunt în șoc după ce și-au pierdut părintele.

„Copiii sunt ținuți în casă de niște adulți, frați vitregi, avocați și alte persoane. Legal, trebuie să vină în domiciliul meu, așa spune legea. Frații mai mari îi spală pe creier și le spun să stea acolo. Și nicio autoritate a statului nu intervine. Copiii au domiciliul la părintele supraviețuitor. Domiciliul meu e în sectorul 5, nu în casa lui Silviu Prigoană. Casa lui Silviu Prigoană, legal, trebuie încuiată, securizată, proces-verbal cu lucrurile, pus sigiliu pe ea de către executorul judecătoresc. Nu știm a cui e casa în momentul ăsta, până nu se face moștenirea”, a spus Adriana Bahmuțeanu în exclusivitate pentru Libertatea.

„Copiii iubesc casa aia, e o casă frumoasă, n-are nimeni în București”

La o săptămână de când fostul afacerist a murit, Adriana Bahmuțeanu nu poate să ia legătura așa cum trebuie cu cei doi copii ai ei. „Băieții vorbesc doar în prezența unor adulți care le șoptesc ce să spună. Sunt ținuți ostatici. Dacă erau ostatici într-un magazin sau într-o bancă, intrau trupele speciale să-i ia de acolo. DGASPC a promis că o să medieze o întâlnire între mine și copii. Nu a făcut așa ceva.

Și, atâta timp cât tu întrebi copilul de față cu abuzatorul: «Vrei la mama sau rămâi aici?», copilul lasă capul în pământ și nu spune nimic. Doamna de la DGASPC a fost la ei săptămâna trecută și a întrebat: «Vrei aici sau vrei să te duci la mama?». Și copilul a lăsat capul în jos, n-a zis nimic și a început să plângă. L-a întrebat de față cu frații vitregi și cu avocatul fraților vitregi. Nu se poate așa ceva. Adică iei copilul într-o parte, îi vorbești frumos, îi spui că trebuie să meargă la mama, îl îndemni să meargă la mama, că așa este firesc și legal.

Am întrebat și îmi asum ce spun. E pe răspunderea mea. Am întrebat-o pe doamna respectivă: «Cine mai era de față?». «Frații vitregi și avocatul». Păi și cum dumneata întrebi un copil care e ținut ostatic de față cu avocatul și cu ceilalți? Copiii iubesc casa aia, e o casă frumoasă, n-are nimeni în București ce casă au ei acolo. Au bunurile lor acolo, computerele lor, jocurile lor. Îi amenință că dacă vin la mine, nu le mai dau jocurile și bunurile lor. Sunt frații vitregi și avocatul lor, care aproape că s-a mutat acolo. Este nonstop acolo ei”, a mai dezvăluit Adriana Bahmuțeanu în exclusivitate pentru Libertatea.

