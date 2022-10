În sesiunea de toamnă a APCE, care se desfășoară la Strasbourg, a fost prezentat joi documentul intitulat „„Escaladarea continuă în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”.

În rezoluție se precizează că „această agresiune trebuie condamnată fără echivoc ca o crimă în sine, ca o încălcare a dreptului internațional și ca o amenințare majoră la adresa păcii și securității internaționale”.

.@PACE_News just adopted a very strong resolution on Ukraine!



For — 99 delegates. This is a historic result! Full support of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe! pic.twitter.com/KhtH0AMpEC