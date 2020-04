De Cristina Radu, Mihai Andrei,

Mirosurile grele și senzația de respirație grea din Capitală nu s-au redus odată cu diminuarea traficului.

În noaptea trecută, lucrurile au căpătat amploare. ”Un miros greu ne-a fost reclamat încă de la primele ore ale dimineții”, au confirmat surse din rândul pompierilor.

Dar, dincolo de situația punctuală, preocuparea orașului cu peste 2 milioane de locuitori este tot mai accentuată.

Virusul COVID-19 se mnaifestă prin complicații pulmonare, conducând în special la pneumonie.



Există mai mulți factori de risc adițional. Poluarea este de luat în seamă.



La ora actuală, nu există niciun studiu care să fi analizat legătura dintre COVID-19 și poluare, dar experții avertizează că este foarte posibil ca poluarea să exacerbeze severitatea cazurilor.



Cercetătorii de la Alianța Europeană pentru Sănătate Publica (EPHA) atrag atenția asupra poluării ca un factor de risc foarte probabil. Chiar și fără o epidemie, poluarea poate cauza probleme mari de sănătate, în special pentru sistemul respirator.



Mai multe studii din SUA și China au arătat că niveluri mari de poluare atmosferică pot cauza pneumonie în mod normal. Atunci când avem de-a face cu o boală precum COVID-19, interacțiunea dintre boală și poluare poate fi foarte periculoasă.



Poluarea joacă aproape sigur un rol în severitatea cazurilor



Mai mult decât atât, studii efectuate asupra epidemiei de SARS din 2003 (cauzată de asemenea de un coronavirus), pacienții din locuri cu nivel ridicat de poluare au fost mult mai expuși riscurilor bolii. Chiar și un nivel moderat de poluare poate avea un efect semnificativ.



John Balmes, un doctor asociat cu Asociația de Studii Pulmonare din SUA, este un alt specialist care a atras atenția asupra acestui potențial factor de risc, alături de Gina McCarthy, care a condus Agenția de Protecție a Mediului din SUA.



În contextul poluării din București, efectul poate fi foarte important



România are, în general, un nivel de poluare mediu, semnificativ sub cel din zonele în care epidemia a făcut deja ravagii (Wuhan în China, Lombardia în Italia, și Coreea de Sud). Dar Bucureștiul, în particular, suferă nivele record de poluare, și este încă un motiv de îngrijorare pentru locuitorii Capitalei.

