Poliția din statul australian Qeensland a recomandat oamenilor pe Twitter să evite zona Aeroportului Internațional Brisbane, aceasta fiind înconjurată, timp de aproximativ o oră, de forțele speciale de ordine.

Un bărbat care amenința oamenii cu un cuțit și spunea că are asupra lui explozivi a fost arestat și dus la poliție. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

„Putem confirma că pasagerii și oamenii care lucrează în aeroport au fost evacuați din zona unde s-a petrecut incidentul (terminalul de plecări a Aeroportului Internaționa). Niciun om nu a fost rănit. (…) Nu există dovezi care să arate că incidentul este unul terorist.”, a mai transmis Poliția din Queensland pe Twitter.

@BrisbaneAirport reports of a man with a knife and a bomb threat? ? #BreakingNews pic.twitter.com/WzieQTCOeR

Police have made a declaration under the Public Safety and Preservation Act tonight at Brisbane Airport due an emergency situation.

The International Airport has been evacuated and trains have currently been stopped.

The @AusFedPolice are in attendance. https://t.co/B7hQfv4BmV

— Queensland Police (@QldPolice) February 2, 2019