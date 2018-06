Pantaloni colorați de vâscoză, bluze cu digital print, rochii vaporoase, colanți și tunici fistichii. Iulia și Maria potrivesc repede ținute de zi, de seară, de cocktail, de ieșit în parc. Și ele sunt îmbrăcate în ținutele Marulia, pe care le creează. Maria poartă o rochie corai cu flori și Iulia una neagră cu desene colorate, asemenea unei picturi de Picasso. Ar putea vorbi o veșnicie despre țesături, despre forme, despre tipare.

„Uite o tunică de vâscoză cu elastan, este o ținută absolut diafană, se simte foarte bine pe piele”, scoate Maria o ținută. „Blazerul și colantul sunt microfibre. Microfibră din poliamidă cu elastan care vin din zona secțiunii de lenjerie intimă. În ultimul timp am observat că aceste materii prime de la zona de lenjerie de corp, de ținute de casă, au migrat mult spre partea de ținută pret-a-porter. Văzând aceste tendințe am început să propunem diverse haine, avem și tricouri din poliamidă”, arată o altă ținută Iulia.

Din cum vorbesc, se simte pasiunea pentru a crea haine. Și, cu toate că fiecare dintre ele au avut destinele legate de domeniul textilelor, abia când s-au întâlnit au dat viață visului pe care îl aveau dintotdeauna. Și s-a născut Marulia, un mic atelier de haine pentru femei cu forme mai generoase.

„Marulia a început acum aproape doi ani, când am întâlnit-o pe Maria și i-am împărtășit visul meu pentru că eu aveam un vis și îl mai am încă: să creez haine pentru doamnele din România care apreciază stilul franțuzesc. I-am împărtășit Mariei visul meu. Maria a zis: „uau, e și visul meu să ajung să fac haine din așa materiale...” Pentru că eu m-am întâlnit cu Maria în acest showroom de țesături, eu vând de 15 ani țesături din Franța pe piața românească și zic eu că este un mic univers colorat aici la noi”, explică Iulia Darie. „Și eu ador să lucrez haine, de când mă știu. Și când am ajuns la Iulia în showroom și am văzut atâtea țesături, am zis că am ajuns în raiul țesăturilor. Am fost încântată de stilul Iuliei. A fost o provocare”, o completează și Maria.

„Am deschis cufărul meu cu tot felul de modele și propuneri pe care le vedeam într-un viitor brand. Ne vedeam pentru prima dată, dar aveam impresia că ne știm de foarte mult timp”, continuă discuția și cele două femei se îndeamnă una pe alta la povestit.

Haine pentru femeile cu forme, din materiale prietenoase cu pielea

De fapt, Marulia s-a născut dintr-o nevoie. Ele însele având forme nu chiar de „top model”, cum spune Iulia, au avut ceva dificultăți în a găsi ceva ținute care să le reprezinte. „În ultimii zece ani, am avut ocazia să merg în Franța mai des, mergeam la târgurile de profil din Paris, Premiere Vision, de două ori pe an, și am mers mult la buticurile din Paris, am început să apreciez mult ce creează ei, am găsit și mărimea mea. Era un aspect important pentru că eu în România nu găseam hainele care mi-ar fi plăcut, genul de îmbrăcăminte pentru un suflet tânăr, pentru o femeie nonconformistă, activă, căreia îi place să se îmbrace și nu este indiferentă la ce îmbrăcăminte își alege și bineînțeles, investește în calitate. E important de subliniat faptul că țesăturile vor fi din Franța și avem și colaborări cu Italia, Spania, unde sunt țesături creative”, explică Iulia.

Maria Matei a lucrat ca maistru de croitorie în învățământ și apoi, când făcea un curs de modă în București, a primit o recomandare să lucreze pentru Iulia. De aici și până la a scrie planul unei afaceri și să aplice la programul Start-up a fost doar un pas. Maria își făcea hainele singură, că oricum din magazine nu prea avea ce alege.

„Ca orice femeie, eram interesată și de magazine și, din cauza măsurilor mele, nu îmi veneau bine. Tiparele mici nu mai funcționează la măsurile peste 40, dar din păcate pe piață asta se propune: un standard care nu funcționează la măsurile mari. Pe măsurile mari tipologiile sunt diferite. O persoană de măsura mea ar putea avea o altă formă a corpului. Nu are cum să îți vină bine o haină cu măsurile de pe piață. Așa că îi înțeleg pe producători de ce nu abordează măsurile mai mari. Cu multă dedicare și muncă, sunt mulțumită de rezultat. Și reacțiile au fost bune”, povestește Maria.

Cele două antreprenoare au început afacerea de nici un an și au planuri mari. Vor să le ofere femeilor o experiență completă de fashion, să le dea și consultanță în alegerea hainelor și cu timpul, să le poată oferi și accesorii. În plus, vor să sprijine și tinerii care vor să învețe croitorie prin traininguri în atelierul lor.