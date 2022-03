Agenția TASS, 1 martie: Magnatul rus acționar al operatorului de turism german TUI protestează după ce UE l-a pus pe lista neagră

Alexey Mordashov este, conform Forbes, al patrulea cel mai bogat om din Rusia. Conglomeratul care l-a făcut cunoscut se numește Severstal și a făcut afaceri cu oțel, cărbune și minerit nu doar în Rusia, ci și în Statele Unite, unde a deținut fabrici.

Alexey Mordashov, principalul acționar și președinte al Severstal, un conglomerat rus cu interese în companiile metalice, energetice și miniere – foto Hepta

Mordashov este cel mai mare acționar persoană fizică a operatorului de turism german TUI, cu aproape 25% din acțiuni.



„Nu am fost niciodată aproape de politică și m-am concentrat întotdeauna pe construirea valorii economice la companiile pentru care am lucrat atât în ​​Rusia, cât și în străinătate, creând locuri de muncă și sprijinind comunitățile locale. Nu am absolut nimic de-a face cu apariția tensiunii geopolitice actuale și nu înțeleg de ce UE mi-a impus sancțiuni”, a spus omul de afaceri, citat pe 1 martie de TASS.

Spre deosebire de alți oameni de afaceri, care au cerut imperativ oprirea războiului, declarația lui Mordashov, extrem de apropiat de Kremlin, nu face nici o diferență între rolurile din război ale Rusiei și Ucrainei. „Ceea ce se întâmplă în Ucraina este o tragedie pentru două națiuni frățești. Este groaznic că ucrainenii și rușii mor, oamenii suferă greutăți și economia se prăbușește. Sper din tot sufletul că se poate găsi o cale în viitorul apropiat de a rezolva acest lucru. conflict și opriți vărsarea de sânge”, a spus el.

GSP.RO Mișcarea lui Abramovich în războiul din Ucraina. Știrea face înconjurul lumii

Playtech.ro ȘOC! Pe cine a sunat Zelenski azi-noapte! HALUCINANT ce i-a zis despre Ucraina

Observatornews.ro "Mamă, scoate-mă de aici! Omorâm oameni nevinovați". Soldați ruși s-au predat de bunăvoie și cer să plece acasă

HOROSCOP Horoscop 1 martie 2022. Balanțele sunt foarte motivate, au energie și sunt dispuse să o consume pentru a rezolva problemele

Știrileprotv.ro VIDEO Luptătorii ucraineni ung gloanțe cu untură de porc pentru atacatorii musulmani: Nu veți ajunge în Rai din țara noastră

Telekomsport Au întors armele: doi apropiaţi ai lui Putin se ridică împotriva preşedintelui Rusiei în plin război cu Ucraina! Reacţia în lanţ aşteptată acum

PUBLICITATE Ras al-Khaimah: sejurul perfect la care visezi