Donald Trump Jr. a anunțat că tatăl său îl va numi pe Sean Curran, care a condus echipa de protecție a lui Trump ca agent special, în ultimii doi ani și jumătate. noul director al Agenției.

„Sean este un mare patriot și va opri toată nebunia odată pentru totdeauna. Nu există o persoană mai bună care să fie în această poziție!”, a postat Trump Jr, vineri, pe rețeaua X.

🚨 #BREAKING: President Trump will be naming Sean Curran, who heads his personal detail, to be Secret Service Director.



Sean is a great patriot and will stop all the insanity once and for all. Theres not a better person to be in this position!

