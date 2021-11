Reținut pentru 24 de ore sub acuzația de ultraj, bărbatul de 45 de ani a părăsit arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui miercuri seară. Agresorul nu a mai fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, după ce procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui au apreciat că acesta nu este un pericol pentru societate.

Între timp, polițistul bătut a fost examinat de medicul legist care a stabilit că are nevoie de 2-3 zile de îngrijiri medicale pentru leziunile suferite. Agentul de poliție a relatat pentru publicația vasluiană Vremea Nouă cum a fost luat la bătaie de bărbatul care nu purta masca de protecție în piață.

„Omul acela venea dinspre raionul cu pește și i-am atras atenția că nu poartă mască și, conform legii, mai ales în spațiile închise, trebuie să o poarte. Nici nu m-a lăsat să continui. A început să-mi vorbească urât, fiind foarte violent în limbaj. Zicea că-și bagă și că-și scoate, că mă face, că cine sunt eu să-i spun lui ce să facă. Nu se putea discuta cu el. Era foarte recalcitrant. Eu i-am răspuns civilizat, spunându-i: «Îți mulțumesc frumos pentru aprecieri, dar asta dovedește că nu ai cei șapte ani de acasă». Atât i-a trebuit, că a și sărit pe mine după cum se vede pe filmare”, a povestit polițistul local.

El a mai povestit că se întâmplă des să le atragă oamenilor atenția, dar niciodată nu a avut parte de o asemenea reacție violentă. Chiar ține la el câteva măști de rezervă să le ofere oamenilor care nu au la ei.

Bărbatul spune că a fost lovit la un deget și la cap, însă nu s-a internat în spital și a refuzat și concediul medical. Și-a luat însă niște zile de concediu.

„Mi-am făcut datoria. Am apărat obiectivul pe care-l aveam în grijă. Bine c-am rămas în picioare și nu m-a doborât la pământ, să-mi fac de râs instituția pe care o reprezint. M-am ținut bine și am scăpat cu răni minore. Am un deget vânăt și umflat de la mână pe care nu-l pot mișca și am un cucui în cap, după ureche. Că m-am apărat bine cu mâinile și nu prea m-a lovit, chiar dacă asupra mea a tăbărât cu pumnii”, a mai spus polițistul local.

Ancheta, finalizată într-o singură zi

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui au precizat, pentru Libertatea, că cercetările declanșate marți s-au finalizat, astfel că ieri bărbatul de 45 de ani a fost trimis în judecată.

„Ieri (2 noiembrie n.r.), procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. Urmărirea penală a fost finalizată, iar astăzi a fost sesizată instanța cu rechizitoriul”, a declarat procurorul Alina Boboc, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui.

Incidentul a avut loc pe 2 noiembrie în cea mai mare piață agroalimentară din municipiul Vaslui. Martori la agresarea polițistului au fost mai multe persoane care treceau prin zonă, dar și comercianți, însă nimeni nu a intervenit, de teamă.

