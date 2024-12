„România va fi parte a Rusiei”

Cunoscut drept ideologul lui Putin, Aleksander Dughin, ideolog al conceptului „Russkii mir” („Lumea rusă”), a postat pe X un mesaj în care spune că România și Moldova vor face parte din Rusia. Contul de pe rețeaua X a fost creat în 2021 și are peste 230.000 de urmăritori.

„Unde pot fugi din SUA progresiştii şi elita democraţilor? Canada? Trudeau a fost recent la Mar-a-Lago. Israel? Există un război. Londra, Paris, Dubai? Exact acolo unde au fugit liberalii ruşi. Sau Moldova? Va face parte din România în curând. Dar România va fi parte a Rusiei”, se precizează în postarea de pe contul de X atribuit lui Aleksander Dughin.

Where wokeists and elite of Democrats can flee from US? Canada? Trudeau was recently at Mar-o-Lago. Israel? There is a war. London, Paris, Dubai? Exactly where Russian liberals have fled. Or Moldova? That will be part of Romania soon. But Romania will be part of Russia. — Alexander Dugin (@Agdchan) December 2, 2024

Aceasta a fost văzută de aproape 120.000 de oameni.

Imediat, a continuat într-o altă postare: „Poate fi şi Australia şi Noua Zeelandă. Pentru moment, un loc mai sigur. Europa poate cădea sau trece în mâinile populiştilor de dreapta. Sau să fie grav afectată de Oreşnik”.

Replica MAE

Replica purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Țărnea, nu s-a lăsat mult așteptată.

„Atât de previzibil! Deoarece românii au sărbătorit ieri cu mândrie Ziua Unirii, ne amintim că Rusia nu a recunoscut Unirea. A făcut-o doar cu rea-credință, sub efectul combinat al voinței suverane a României și al presiunii puterii occidentale. Același lucru va face ca Rusia să eșueze din nou”, a răspuns purtătorul de cuvânt al MAE, tot printr-o postare pe X.

So predictable! Since Romanians proudly celebrated their Union Day yesterday, we are reminded that Russia din not recognise the Union. It only did so begrudgingly under the combined effect of Romanian sovereign will & Western power pressure. The same will make Russia fail again. — Purtator de cuvant MAE Romania/ MFA spokesperson (@PdCMAERO) December 2, 2024

Tot ieri, de pe contul atribuit ideologului lui Putin a fost distribuită o postare care susținea că Brad Parscale, fostul director de campanie al lui Trump „va ateriza în curând la București pentru a susține candidatura lui Călin Georgescu la funcția de președinte al României”. Postarea era însoțită de o fotografie cu Brad Parscale împreună Donald Trump, alături de una ce-l înfățișa pe Călin Georgescu.

Asta deși ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a negat orice susținere oficială americană pentru candidatul Călin Georgescu.

Alte răspunsuri pentru Dughin

Liderii USR au folosit mesajul pentru a o promova pe Elena Lasconi.

Vlad Voiculescu, lider USR București, a descris mesajul lui Dughin drept „șocant”.

„Același Dughin l-a descris pe tovarășul Călin Georgescu drept un «politician remarcabil». (…)

Dacă vreți să știți ce vă așteaptă… formulează tovarășul Dugin ceea ce tovarășul Călin Georgescu încă nu a formulat public: «Noi, conservatorii, dorim un stat puternic și solid, dorim ordine (…) Vrem radio și TV patriotice, experți patrioți, cluburi patriotice. Vrem media care să exprime interesele naționale».

La fel ca pe vremea comunismului, în viziunea lor statul subordonează totul propagandei de stat și intereselor Kremlinului.

În 2014, Dugin a fost demis de la Universitatea de Stat din Moscova după ce a spus despre ucraineni: «Ucideți-i, ucideți-i, ucideți-i».

Extremist e un termen moale pentru astfel de indivizi.

Dați mai departe și spuneți-le oamenilor să meargă la vot duminică!”, a postat Vlad Voiculescu pe Facebook.

„Este același om care a zis acum câteva zile despre Călin Georgescu că este un «candidat excelent», care este «util» pentru Rusia. Este absolut limpede că duminica viitoare există o singură opțiune patriotică, indiferent de culoarea politică. Aceasta este Elena Lasconi”, a scris și Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei pe Facebook.

Și Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European a comentat subiectul pe Facebook: „Nu o prea spune nimeni, ca pe un adevăr prea greu de imaginat. Ca atunci când spui, ca Dughin, că România ar putea fi preluată de ruși. Denial se numește. Refuzul realității”.

