UPDATE ora 14:55: Firma de consultanţă în comunicaţii G+a a fost cea care a recepţionat amenințarea prin telefon. Compania are sediul vizavi de cel al agenției France Presse, la câteva zeci de metri de reprezentanța Regatului Unit.

Poliţia belgiană a luat în serios avertismentul şi a mobilizat mijloace importante, alături de pompieri. Au intervenit cinci vehicule şi o echipă pentru evacuarea rapidă a eventualelor victime.

Zona a fost izolată, locatarii din imobilele învecinate au fost închişi în apartamente, iar câini specializaţi în detectarea explozibililor au fost conduşi pe lângă toate vehiculele staţionate în apropiere.

Alerta a încetat după două ore, iar autoritățile încearcă acum să-i dea de urmă celui care a făcut falsul anunț.

Potrivit rapoartelor mass-media, poliția, pompierii și medicii sunt în prezent la fața locului. Totuși, rămâne neclar dacă ambasada a fost evacuată în urma amenințării cu bombă.

Here at bottom of Rue Breydel, also cordoned off. Holiday Inn and Shell garage on street. You can see Ukrep on Auderghem. Told incident focuses on 42 Rue Breydel, the office of influential lobbyists G+ pic.twitter.com/sTiutnBN6S

— James Crisp (@JamesCrisp6) 19 martie 2019