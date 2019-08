Cumpănașu a confirmat aceste informații printr-un mesaj publicat pe Facebook și a explicat că a cerut protecția MAI, în contextul cazului de la Caracal. Susține că el și familia lui ar fi fost amenințați cu moartea, după ce a publicat dialogurile Alexandrei Măceșanu cu operatorii de la 112, când a spus că fusese răpită.

Ulterior, Alexandru Cumpănașu a lansat atacuri împotriva mai multor instituții ale statului pe motiv că nu ar fi gestionat corespunzător cazul de la Caracal.

Alexandru Cumpănașu, explicații despre protecția MAI

Unchiul Alexandrei Măceșanu a scris un mesaj pe Facebook prin care a explicat de ce a cerut Ministerului de Interne să-i asigure protecția.

„#112vreausatraiesc. Dragi prieteni, pt ca mai multi colegi m-au întrebat vă informez că am solicitat MAI asigurarea protecției mele și a familiei în această perioadă. Lupta cu clanurile mafiote din stat și din afara lui i-a făcut pe unii s-o ia razna și să mă amenințe pe mine și familia mea cu moartea dar și alte forme de amenințare. Am urmat calea legală și am informat Parchetul General și MAI. Care au dispus măsurile pe care le-au considerat necesar în funcție de informațiile predate dar și cele pe care acesția le dețin. S-a încercat inițial propunerea ca Politia să facă acest lucru însă am refuzat categoric pt că efectiv nu mai am încredere în această instituție. Motiv pt care s-a recurs la jandarmerie. Viața mea a devenit un coșmar pe care nu îl doresc nimănui: dispare intimitatea, apare teama și nu mai ai viata ta. Sper ca această bătălie să o câștig cât mai repede pt a mă putea întoarce la viața mea obișnuită și liniștită de dinainte și să nu mă gândesc în permanență la securitatea copiilor mei. Nu este plăcut să te uiți peste umăr însă bătălia cu clanurile mafiote nu este o bătălie cu o mănăstire de maici. #OROMANIEFARACLANURI.”

Alexandru Cumpănașu, contracte de aproape 1 milion de euro cu MAI

Publicația Podul.ro precizează că Asociația pentru Implementarea Democrației, condusă de Alexandru Cumpănașu, a primit în 2009 de la Ministerul de Interne suma de 3.788.008,10 lei (peste 900.000 de euro) cu destinaţia „Dezvoltarea si consolidarea Centrului National de Integritate”.

Șapte ani mai târziu, Curtea de Conturi a descoperit că Ministerul de Interne, condus de Gabriel Oprea, a plătit din bani de la buget prezența asociației lui Alexandru Cumpănașu în sediul instituției publice.

Este vorba despre un imobil dat în folosință gratuită Asociației pentru Implementarea Democrației, pentru care MAI a plătit inclusiv cheltuielile de întreținere, cu toate că acest lucru nu era prevăzut în contractul cu ONG-ul.

„Pentru un imobil dat în folosință gratuită Asociației pentru Implementarea Democrației (AID) au fost achitate de către entitate cheltuieli cu utilități, deși Protocolul de Parteneriat nr. 17841/28.09.2007 nu prevede această obligație”, se arată într-un raport al Curții de Conturi.

Sursa citată mai arată că în urmă cu 10 ani, Alexandru Cumpănașu era vizat de două plângeri penale, formulate de Irinel Păun, fostul șef al DGA, în care a fost acuzat că a primit logistică pentru funcționarea unui ONG de la un alt fost șef al DGA, Marian Sîntion.

În septembrie 2006, Vasile Blaga, ministrul de Interne de la acea vreme, a aprobat un referat înaintat de procurorul Marian Sîntion, fostul directot al Direcției Generale Anticorupție, privind încheierea unui protocol de colaborare între MIRA (Ministerul Internelor şi Reformei Administrative), prin DGA, și Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (AID-România).

