Eveniment organizat cu ocazia intrarii in dotarea IGSU a 8 autospeciale de stingere cu pulbere, achizitionate in cadrul Proiectului VIZIUNE 2020 si primirea prin donatie a 15 microbuze de transport, prin proiectul finantat din partea Organizatiei Internationale pentru Migratie – Misiunea din Romania, cu sprijinul Statelor Unite ale Americii si al Republicii Coreei de Sud, la sediul MAI, in Bucuresti, 28 aprilie 2023. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.