„Cred că lucrul cel mai greu pe care îl avem de îndeplinit, dincolo de lucrurile pe care le facem pentru funcționalitatea sistemului de sănătate, este legat de recâștigarea încrederii oamenilor. Recâștigarea încrederii oamenilor e un lucru dificil, mai ales în condiții de pandemie. Lucrăm însă la acest lucru foarte, foarte serios, împreună cu colegii de la Ministerul Sănătății. Să știți că și membrii Guvernului României, primul-ministru sprijină acest demers și asta demonstrează, de fapt, că politizarea sănătății este un lucru greșit”, a declarat Alexandru Rafila, într-o conferință de presă susținută alături de liderul PSD, Marcel Ciolacu.

„Oamenii de bună-credință ajută la rezolvarea problemelor din sănătate, mai ales într-o situație de criză, și cred că acesta ar trebui să fie mesajul care poate să ducă, bineînțeles, cuplat cu ceea ce reușim noi să realizăm, la recâștigarea încrederii cetățenilor în sistemul de sănătate și în clasa politică, până la urmă. (…) Dacă suntem serioși, dacă lucrăm în folosul cetățenilor și nu mințim – lucrul acesta este extrem de important -, atunci încrederea oamenilor în noi va fi pe deplin câștigată. Politizarea sănătății e greșită, mai ales în perioade de criză”, a adăugat ministrul sănătății.

Alexandru Rafila a vizitat, vineri, Centrul de Evaluare COVID-19 organizat în cadrul Spitalului Orăşenesc Vălenii de Munte. Centrul de la Spitalul Vălenii de Munte face parte din reţeaua naţională, care cuprinde peste 230 de astfel de centre de evaluare şi tratament în care vor fi trataţi pacienţii COVID-19 care manifestă simptome uşoare sau medii şi care sunt expuşi riscului de a dezvolta forme grave ale bolii.

Ministrul sănătății a dat, cu această ocazie, și câteva detalii despre funcționarea acestor centre.

„O persoană care are o formă ușoară sau medie, dar are și comorbidități, are ocazia să facă o investigație completă, analize și un CT (computer tomograf, n.r.). Sunt 230 de centre în toată țara. Sunt pentru cei care sunt pozitivi. Am văzut aici la, Văleni, un foarte frumos și bine organizat centru de evaluare a pacienților. Dacă un pacient necesită un tratament antiviral, îl primește în acest centru. Dacă are nevoie de oxigen, este îndrumat la spital. Scopul acestor centre este apropierea de cetățeni. Nu poți face discriminate între un pacient cu COVID și unul care are altă boală”, a arătat Alexandru Rafila.

„Ne-am dat seama că unul dintre principalele elemente care au dus la înregistrarea unui număr mare de victime a fost întârzierea diagnosticului, dificultatea oamenilor de a se prezenta la centre unde să primească tratament la timp”, a mai spus Rafila.

Potrivit oficialului guvernamental, aceste centre de prevenție vor ajuta la gestionarea pandemiei de COVID-19 și chiar dacă ajungem la un nivel mare de cazuri, pentru că prin intermediul lor va fi ridicată presiunea pusă asupra spitalelor.

„Programul este flexibil, să nu uităm că acolo lucrează medici. Nu putem să menținem program de 24/24, asta pentru că vorbim de resursă umană. Este bine că avem aceste centre funcționale, dar trebuie să ținem cont că trebuie să avem și resursă umană pentru gestionare”, a mai spus Rafila.

Ministrul a mai arătat că, deși România a ajuns la aproape 20.000 de cazuri pe zi, doar 2% din pacienții infectați cu SARS-CoV-2 ajung să fie internați în spitale, arătând că într-o astfel de situaţie „nu are rost să dezvolţi o activitate excesiv”.

„Astfel de chestiuni sunt în evoluție, iar dimensionarea se face în funcția de cerere. Acest sistem de centre de evaluare, cu siguranță, peste o lună va arăta altfel. Este un sistem care ne va ajuta și nu doar în cazul pandemiei de Covid-19, ci și în alte cazuri”, a mai explicat Alexandru Rafila.

În prezent sunt operaţionale 173 de centre de evaluare și tratament din cele 230, a precizat oficialul guvernamental.

Alexandru Rafila a vorbit și despre medicamentele antivirale care sunt disponibile în acest moment în România. Potrivit acestuia, Remdesivir se găseşte în toate spitalele şi Favipiravir se eliberează din spital sau din centrele de evaluare, dar se va putea găsi şi în farmaciile cu circuit deschis.

„Începem să avem Favipiravir în farmacii cu circuit deschis, pe măsură ce vom primi cantităţi mai mari de la furnizori, vom extinde acest program”, a precizat ministrul sănătății, care le-a recomandat medicilor să fie foarte precauţi atunci când îl prescriu.

„Nu previne boala, doar scurtează durata evoluţiei clinice, iar efectele secundare sunt serioase şi trebuie luat cu foarte multă precauţie”, a arătat Rafila.

