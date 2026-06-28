Într-o postare făcută duminică pe Facebook, Rogobete a subliniat că această decizie a transformat mulţi dintre cei peste 2.000 de tineri medici, proaspăt absolvenţi de rezidenţiat şi certificaţi ca specialişti, în şomeri.

„Nu faceţi nicio reformă. Nici dumneavoastră, nici cei care vă înconjoară”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina de socializare.

Fostul ministru a precizat că, în perioada mandatului său, a semnat peste 2.000 de diplome de medic specialist, dar mulţi dintre aceşti tineri nu au avut acces la locuri de muncă în sistemul sanitar public.

„Ştiţi ce au primit mai departe? În foarte multe cazuri, şomeri!”, a declarat Rogobete.

El a adăugat că situaţia a fost agravată de refuzul premierului Bolojan de a aproba posturi noi, chiar dacă spitalele raportau lipsuri critice de personal.

„Pentru că făcea «reformă»!”, a spus ironic fostul oficial. Acesta a explicat că, în timp ce spitalele se confruntau cu o lipsă acută de medici pentru gărzi, decidenţii blochează posturi necesare, lăsând tinerii specialişti fără perspective.

„Pacienţii aveau dreptate când cereau medici. Colegii mei aveau dreptate când cereau locuri de muncă. Iar eu eram între cele două tabere, încercând să găsesc soluţii acolo unde alţii blocau deciziile. Aceasta este reforma?”, a întrebat retoric fostul ministru al Sănătății.

Rogobete a criticat utilizarea cuvântului „reformă” ca pe un simplu instrument de marketing politic, fără rezultate concrete.

„Cuvântul a devenit un instrument de comunicare, nu o politică publică. Cine cunoaşte tehnicile de comunicare înţelege foarte bine diferenţa dintre percepţie şi realitate. Nu faceţi nicio reformă. Nici dumneavoastră, nici cei care vă înconjoară”, a adăugat el.

În final, Alexandru Rogobete a lansat un apel către premierul interimar: „Domnule Bolojan, opriţi-vă. Lăsaţi România să meargă înainte prin fapte, nu prin etichete”.

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