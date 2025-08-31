În România se poate lua vacanță eșalonat, pe cicluri școlare. Adică clasele I – IV să ia vacanță intre 1 iunie – 1 septembrie, clasele V-VIII între 15 iunie -15 septembrie, iar liceenii între 1 iulie – 1 octombrie.

Am făcut de nenumărate ori aceste propuneri, dar miniștrii educației nu acceptă, pentru că își simt programa „amenințată”.

S-a reușit, parțial, acest lucru pentru vacanța de iarnă, când zilele libere se pot lua diferențiat pe județe, pe întreg parcursul lunii februarie.

Sigur, pentru guvernul României turismul nu înseamnă nimic… Poate însă, la un moment dat, unul dintre guvernanți se va apleca și asupra acestei probleme.

