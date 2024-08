Alina Mungiu-Pippidi, analiză a candidaților la Cotroceni: „Ciolacu e mult prea provincial, Ciucă e incapabil să vorbească în public” | INTERVIU

Libertatea a vorbit cu Alina Mungiu-Pippidi la scurt timp după ce Marcel Ciolacu și-a anunțat candidatura în interiorul PSD pentru prima funcție în stat, iar partidul îl va valida aproape sigur la congresul de sâmbătă. De asemenea, deja anunțați pentru președinție sunt Nicolae Ciucă, deși încă nevalidat de forul lărgit de conducere al PNL, Elena Lasconi (deja votată de USR), iar în ceea ce îl privește pe Mircea Geoană încă este așteptat un anuț oficial din partea acestuia.

Cu toate acestea, CV-urile și modul cum se prezintă public reprezentanții partidelor parlamentare care doresc funcția de președinte e una mai degrabă dezolantă, consideră Alina Mungiu-Pippidi.

Alina Mungiu-Pippidi, fondatoare a Societății Academice Române

„E posibil să asistăm la niște alegeri semiaranjate”

Libertatea: Cine are prima șansă în cursa pentru funcția pentru președinte, dat fiind tabloul politic din prezent?

Alina Mungiu-Pippidi: Mie mi se pare că întrebarea cea mai mare este dacă această Coaliție de guvernare are o înțelegere sau nu are o înțelegere. Dacă există o înțelegere în care vor continua în tandem, o să fie foarte posibil ca aceste candidaturi la președinție ale generalului Ciucă și ale premierului Ciolacu să fie parte dintr-un balet pre-organizat între ei. Fiecare datorează activului său de partid această candidatură la președinție și nu poți să renunți la ea fără să te bați. Drept pentru care e posibil să asistăm la niște alegeri semi-aranjate, în care deși nouă ni se pare că nu are nicio șansă, de fapt lucrurile să fie aranjate pentru generalul Ciucă, astfel încât domnul Ciolacu să poată să rămână în continuare prim-ministru, situație care cred că în continuare e cea mai favorabilă pentru PSD. Pentru că e greu de crezut că PSD va avea și președinția, dar va avea și Guvern.

Ei aveau o înțelegere care le-a mers foarte bine: împărțim președinția și Guvernul. Întrebarea la care nu știm răspunsul este dacă această înțelegere, de împărțire, va continua după alegeri. Mie mi se pare că înțelegerea a fost reciproc favorabilă și sunt destul de multe premise ca această înțelegere, a acestei coaliții, care pe alocuri seamănă a cartel, se continuă.

Pe hârtie, nici domnul Ciolacu, nici domnul Ciucă nu sunt niște candidați optimi la președinție. Domnul Ciolacu este mult prea provincial, iar generalul Ciucă este o persoană care e cu desăvârșire incapabilă să vorbească în public, asta deși ocupă funcții publice de ceva timp. E greu să-ți imaginezi că România poate să iasă în lume cu această persoană. Dar vorbim de niște actori (n.r. – PSD și PNL) care au mai mult de jumătate opțiunile de vot, cum s-a văzut la europarlamentare, și care controlează împreună sau parțial zone militarizate ale statului, prin funcțiile avute (n.r.- de oameni ai partidului). Deci poate fi o largă înțelegere și această înțelegere e una de cooperare, nu de competiție reală, în care „ne sprijinim unii pe alții ca să păstrăm controlul”, fiind un control comun.

Acesta e scenariul unu și e îndreptat împotriva celor care ar putea să-l strice: outsiderii. Outsiderii care pot să fie candidați independenți, de la partidele de Opoziție – Elena Lasconi, George Simion sau Mircea Geoană, care are ambițiile sale proprii și care e susținut de grupuri, din diferite zone: grupuri de afaceri, grupuri de tineri tehnocrați, inclusiv din zona de societate civilă. Însă nu se compară cu establishment-ul de putere, care e în spatele cartelului (n.r. – PSD și PNL).

Cât va conta aparatul de partid și cât emoția? PSD a ieșit foarte bine din alegerile locale, față de anii precedenți?

Având în vedere că strategia PNL de mulți ani, nu de acum, e să fie pe selecție de contra-talente sau să dea locurile de partid cui își cumpără locul, nu cui are talent, nu e de mirare că PSD câștigă așa de mult. La PNL îi văd promovați pe cei mai talentați de o parte din presă, nu de conducere sau Klaus Iohannis. Și nu e de mirare: PSD a fost și rămâne cel mai reprezentativ partid din România. Poți să tragi linia între ei și o parte signifiantă a populației. Nu poți înfățișa PSD doar ca partid predator (n.r. – în sensul că e un partid contra oamenilor care nu sunt alături de formațiune). La noi nu mai există partide predator. Sunt partide clientelare, dar baza clientelară poate să fie foarte largă. Acesta e stadiul democrației noastre. Depinde la câtă lume dai. Dacă clienții tăi sunt toți pensionarii, da, atunci ești un partid reprezentativ. Și chiar dacă niciodată nu am fost prietenă cu PSD, am spus mereu că nu poți elimina un asemenea partid, pentru că nu poți elimina interese majore din corpul electoral, adică o treime din el.

Ce se va întâmpla de data aceasta depinde de votanți. Riscăm să avem niște alegeri 100% aranjate sau putem avea alegeri unde datorită social media și acest grad de antreprenoriat politic din mediile sociale, așa cum sunt ele, neîngrădite, votanții pot să producă surprize. Cum produc surprize? Să ducă în turul al doilea un candidat plauzibil. Din punctul meu de vedere, și așa cartelul are o șansă mare, dacă sunt înțeleși unul cu altul să se susțină în turul al doilea, dacă e o înțelegere ca unul să fie președinte, iar celălalt să fie prim-ministru.

În acest caz va fi un transfer al aparatului de partid către celălalt candidat. Vor fi ei contra celorlalți candidați. Eu nu am văzut dovezi că există o ceartă reală (n.r. – între PSD și PNL). Iar o ceartă reală e irațională. Ei în continuare au foarte mult de câștigat împreună și dacă fac o înțelegere împotriva celorlalți.

„Domnul Ciucă nu poate să dezbată nimic. E categoric incapabil”

Credeți că vom avea dezbateri între principalii candidați, fie că avem o înțelegere sau nu între PSD și PNL?

Domnul Ciucă nu poate să dezbată nimic. E categoric incapabil. O fi un om onest, un om cumsecade, nu-l cunosc deloc, dar nu are cum să dezbată niciun fel de dosare de politică externă, dar nici pe acestea, de politică internă. Eu cred că e exclus. Orice consultant al lui va încerca să-l țină departe de dezbatere.

Domnul Ciolacu o fi capabil să dezbată ceva la nivel provincial, regional, din România. Dar unul la mână: nu e informat, nu e spontan și nu are fler. Iar o dovadă e gafa majoră cu Roșia Montană pe care a făcut-o când a vorbit în plus. Iar pe subiecte de politică externă să ne înțelegem, nici dacă ar fi absolvit universitatea de vară din Buzău nu poate fi comparat cu cineva ca Mircea Geoană, care a terminat la ENA (n.r. – Ecole Nationale d’Administration) și care e la numele mic cu mai marii planetei. Ei trebuie să se ferească să intre în orice dezbatere pe subiecte care țin de competențele prezidențiale cu Geoană.

Noi, din păcate, suntem la prima fază, care ar trebui să fie faza de precalificări. Să ne întrebăm cine e calificat să intre în cursă? Să treacă proba minimei calificări pentru această slujbă care are competențe de 70% de politică externă și 30% de controlul serviciilor secrete, iar domnii Ciucă, Ciolacu, George Simion și Elena Lasconi nu sunt calificați. Pe Lasconi am auzit-o între timp vorbind și o simpatizez că e femeie, dar are un discurs populist. Noi avem un singur calificabil în momentul acesta, Mircea Geoană. Unde e al doilea candidat? Unde avem femei care să se califice. Am avut numeroase femei la Bruxelles, femei ca Adina Vălean, care au avut poziții. De ce nu avem și o femeie competentă pe ce înseamnă această cursă pentru președinție.

Așadar, avem un singur candidat calificat contra a o grămadă de candidați necalificați, dar unii au pile, unii mulți prieteni.

