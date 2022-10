Când Mariupolul era asediat, femeia, împreună cu fiica ei, Alisa, în vârstă de 4 ani, s-au adăpostit, alături de militari și civili, în buncărele de Azovstal.

Când armata ucraineană a părăsit fabrica, în mai, în urma acordurilor cu Rusia, mama și fiica au fost separate.

Copila a ajuns la Zaporojie, singură, cu un autobuz de evacuare, iar paramedicul militar a fost luat prizonier. Fetița a locuit în tot acest timp la rude.

Membrii Regimentului Azov și reprezentanții autorităților ucrainene au cerut, în repetate rânduri, eliberarea mamei copilului.

Dar Victoria a rămas în captivitate aproape jumătate de an, până pe 17 octombrie! Până în momentul în care, în urma unui acord cu Rusia, a fost eliberată împreună cu alte 107 de femei ucrainene.

„Micuța Alisa își poate îmbrățișa mama! Mă bucur că această familie s-a reunit”, a scris avocatul pentru Mikola Kuleba, pe rețelele de socializare.

Micuța Alisa a devenit cunoscută în toată țara, după ce mama ei a înregistrat un clip în subteranele de la Azovstal, iar soldații de Mariupol l-au publicat.

În videoclipul difuzat pe 17 aprilie, din semiîntuneric, Alisa mărturisește că se află într-un buncăr și spune că vrea „să meargă acasă”, fiindcă îi e dor „bunica Sveta”.

„Vreau să fiu evacuată”, spune copilul în înregistrare.

4-year-old Alisa was with her mother (a military doctor) Victoria in Azovstal.



The Russians took her mother as prisoner when Azovstal fell.



Yesterday, Victoria was released in a POW-exchange and has now been reunited with her daughter.



Via @O_Ostapchuk pic.twitter.com/SEuxuTQjmb