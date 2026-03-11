Mașina se poate conduce de la 16 ani

Noul model 4City se poate conduce de la vârsta de 16 ani.

„Prin lansarea modelului 4City continuăm dezvoltarea portofoliului Allview Auto și facem încă un pas important în direcția mobilității electrice urbane. 4City a fost gândit ca o soluție modernă de mobilitate pentru oraș, dar și ca un vehicul care inspiră încredere. Pentru mulți părinți, ideea ca adolescenții lor să înceapă să conducă este un moment important, iar siguranța devine esențială.

De aceea am integrat elemente precum caroseria complet metalică, airbag-urile frontale și sistemele de stabilitate, pentru a oferi mai multă protecție și liniște la fiecare drum”, a declarat Adrian Vișan, Director General Adjunct al companiei Visual EV Distribution S.R.L.

Modelul 4City este disponibil în două configurații de baterie

Standard – 16,2 kWh, autonomie de până la 205 km, încărcare rapidă de la 30% la 80% în aproximativ 30 de minute;

Opțional – 25 kWh, autonomie de până la 300 km, încărcare rapidă de la 30% la 80% în aproximativ 45 de minute.

Modelul 4City este echipat cu două airbag-uri frontale, caroserie metalică și sistem de control al stabilității.

De asemenea, modelul are un design modern, cu linii rotunjite și faruri LED Diamond, care oferă vizibilitate pe timpul nopții. Mașina este disponibilă în culori precum Light Mint, Blue Moon și Cappuccino.

4City oferă patru moduri de rulare

4City oferă patru moduri de rulare: Eco, Standard, Sport și Personalizat. Configurat cu 5 uși și 4 locuri, modelul oferă un portbagaj flexibil, cu un volum cuprins între 123 și 745 litri, suficient pentru cumpărături, bagaje sau escapade de weekend.

4City este disponibil la un preț de pornire de 12.890 € + TVA, prin intermediul rețelei de dealeri Allview Auto.

