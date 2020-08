“Pe 26 iunie, am vorbit despre raportul privind traficul de persoane pe anul 2019 publicat în Statele Unite. Raportul arată că problema traficului de persoane în România a fost provocată de derapajele privind statul de drept în perioada guvernului precedent. Am cerut Parlamentului să acţioneze şi să adreseze această problemă”, a afirmat Adrian Zuckerman, cu ocazia operaţiunii de extrădare a interlopului Luis.

Este foarte dezamăgitor că liderul PSD Ciolacu a răspuns spunând că legile româneşti curente privind traficul de persoane şi statul de drept sunt suficiente. Nu sunt! Cer din nou Parlamentului României, aşa cum am făcut-o şi pe 26 iunie, să aprobe legile dure necesare pentru eliminarea traficului de persoane şi crimei organizate.

Ambasadorul american a adăugat: “O legislaţie consolidată care să îi priveze pe cei condamnaţi de profiturile dobândite prin acţiuni infracţionale este imediat necesară şi legi care să ducă la procese şi sentinţe rapide în urma plângerilor penale sunt imperativ necesare. Eforturile din momentul de faţă ale Guvernului Orban pentru întărirea statului de drept, pentru oprirea traficului de persoane şi oprirea crimei organizate sunt remarcabile”.

Adrian Zuckerman a precizat că această extrădare este doar începutul şi a reiterat că nu va exista nicio toleranţă pentru cei care fac trafic de persoane.

Am promis că Statele Unite vor folosi orice lege disponibilă şi resurse pentru a ajuta Guvernul român să pună capăt şi să descurajeze traficul de persoane. Am făcut această promisiune poporului român şi Guvernului României. Acum lăsaţi-mă să fac o altă promisiune. Acesta este doar începutul. După cum am spus, nu va exista niciun refugiu pentru cei care fac trafic de persoane.

Adrian Zuckerman: