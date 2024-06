„Am decis să îmi prezint demisia întrucât în actuală formulă sunt limitată în demersul de punere în practică a proiectelor care contează pentru România”, a scris Catrina pe Facebook.

Potrivit acesteia, „ultimul an jumate a fost intens şi plin, cu multe proiecte realizate în zona securităţii cibernetice, dar cu un consum şi un efort personal mai mult decât e normal”.

Manuela Catrina afirmă că este şi rămâne înainte de toate un om politic, aşa încât decizia a fost luată cu consultarea colegilor de partid.

„Valorile se trăiesc şi această decizie este în primul rând o reafirmare a angajamentului meu faţă de valorile constituţionale democratice. Voi rămâne în continuare partener în construcţia unei securităţi cibernetice robuste şi susţinător al intereselor naţionale, şi sper că această decizie să fie un punct de reflecţie pentru toţi cei implicaţi în guvernarea şi protecţia ţării noastre”, mai precizează Catrina.

Acuzații de favorizare a Huawei și Lenovo din partea fostului ambasador american la București

La sfârşitul lunii trecute, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, declara despre directorul adjunct al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), Manuela Catrina, că se cunoaşte foarte bine că aceasta susţine interesele unor companii chineze precum Huawei sau Lenovo.

Zuckerman a declarat, în cadrul conferinţei Tech Dialogues: IT & Medicine, organizată de Romanian American Chamber of Commerce – IT Chapter, la sfârşitul lunii mai, că „persoana care este numărul 2 în DNSC este o susţinătoare a comuniştilor chinezi, susţine Huawei, susţine Lenovo”.

Acesta a subliniat că Directoratul nu poate avea credibilitate în domeniul securităţii cibernetice având în vedere că Manuela Catrina susţine deschis interesele unor companii chineze, despre care se cunoaşte că nu sunt sigure din perspectiva securităţii cibernetice. „Cele mai multe state europene au interzis Huawei, excepţie făcând Manuela Catrina, care susţine Huawei”, a adăugat fostul ambasador.

Manuela Catrina a fost numită director adjunct al DNSC în decembrie 2022. Anterior, a fost secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor. Catrina, membru PSD din 1996, a fost director executiv la Institutul Social Democrat „Ovidiu Şincai”.

Huawei a figurat ca partener al Bucharest Cybersecurity Conference din 12-13 octombrie 2023, organizată de DNSC, iar un reprezentant al companiei a fost speaker în panelul moderat de Manuela Catrina.

Manuela Catrina şi-a afişat public pe pagina sa de Facebook afinităţile faţă de China, începând cu evenimente organizate cu parteneri chinezi, atât din poziţia de director al Institutului „Ovidiu Şincai”, cât şi din cea de cea de lider al Organizaţiei Femeilor Social-Democrate Bucureşti şi continuând cu mesaje de susţinere, în timpul pandemiei de COVID-19.

