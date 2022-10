Kikina, singura femeie activă din corpul rus de cosmonauți, face parte din a șasea misiune regulată pe ISS efectuată de SpaceX în numele NASA, dar prima care transportă un cetăţean rus.

Echipa Crew-5 îi mai include pe americanii Nicole Mann (comandant) și Josh Cassada și pe japonezul Koichi Wakata. Decolarea de la Centrul Spațial Kennedy, din Cape Canaveral, e programată miercuri, 5 octombrie la miezul nopții, 7 ore mai târziu la București.

„Misiuni precum Crew-5 sunt dovada că trăim printr-o epocă de aur a explorării spațiale comerciale. Este o nouă eră alimentată de spiritul de parteneriat, alimentată de ingeniozitatea științifică și inspirată de căutarea unor noi descoperiri”, a declarat Bill Nelson, administratorul NASA.

„În timpul șederii lor la Stația Spațială Internațională, Crew-5 va efectua peste 200 de experimente științifice și demonstrații tehnologice. În timp ce ochii noștri sunt concentrați în sus spre cer, să nu uităm niciodată că aceste misiuni vor îmbunătăți viața aici pe Pământ”, a completat oficialul.

Crew-5 va petrece câteva luni la bordul stației spațiale efectuând cercetări științifice în domenii precum sănătatea cardiovasculară, bioprinting și comportamentul fluidului în microgravitație.

Looking forward to launch tomorrow. Let’s do this! pic.twitter.com/xtmPj56R0A