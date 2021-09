Președintele Klaus Iohannis a scris, sâmbătă, pe Facebook, că alianța dintre USR PLUS cu AUR este „un afront adus românilor” și a solicitat formațiunii politice „să cumpănească foarte bine” și să se întoarcă la dialog pentru a debloca situația.

Sociologul Alfred Bulai, prodecan al Facultății de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), spune că USR are „partea sa de adevăr”, dar modul în care a manageriat criza politică este defectuos, iar pe termen lung va afecta partidul, deoarece se află într-o situație în care nu poate câștiga.

Acesta spune că USR poate încerca să demită Guvernul, dar și dacă ar reuși, atunci „jocul se întoarce tot la Iohannis”.

„Chiar dacă reușesc să îl demită pe Cîțu, dacă domnul Cîțu câștigă președinția PNL, atunci președintele Iohannis îl poate numi tot pe Cîțu. Jocul revine la domnul Iohannis și nu poate desemna premier pe cineva din PNL din tabăra opusă lui Cîțu sau pe cineva de la USR”, arată sociologul.

Acesta spune că USR a legitimat AUR, deoarece acum va fi considerat partid frecventabil, chiar dacă anumiți lideri au fost acuzați de poziții extremiste.

„USR trebuie să învețe să facă politică de adevăratelea. Trebuie să pregătești, nu poți cu o săptămână înainte să-i înjuri, apoi să te aliezi cu ei. Ei au partea lor de adevăr, dar nu au știut să rezolve problema, au căzut în plasă”, a punctat Alfred Bulai.

Acesta spune că alianța USR PLUS trebuia să fie pregătită de orice situație și să negocieze mai bine.

Bulai a mai precizat că „dacă ar fi fost mai inteligenți, și-ar fi dat seama că există o poziție mai puternică decât cea a domnului Cîțu care a dorit demiterea domnului Stelian Ion”, adică președintele Klaus Iohannis.

Iar miza nu ar fi programul de investiții Anghel Saligy, ci alegerea conducerilor Parchetului General, Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

„Avem nevoie de procurori-șefi care să nu se implice în jocul politic”, a conchis Bulai.

În schimb Alina Mungiu-Pippidi, profesor de științe politice și președinte fondator al Societăţii Academice din România (SAR), dă vina chiar pe președintele Klaus Iohannis, despre care spune că are un „comportament balcanic, ca să nu zic post-sovietic”.

Aceasta spune că noua criză politică are drept cauză principală „bătălia pentru justiție”.

Mai exact, Pippidi spune că România și-a asumat o serie de reforme în justiție în fața Comisiei Europene, inclusiv desființarea SIIJ, dar că politicienii de la București nu mai doresc acest lucru.

Reacția președintelui Iohannis confirmă ce am zis mai devreme (într-un interviu pentru Libertatea – n.r.): nu are rol de mediator, el este parte a acestui conflict. Nu i-a răspuns lui Dacian Cioloș la telefon. El a impus un punct de vedere asupra Justiției care este mai apropiat de PSD și UDMR, nicidecum ce am propus noi în ultimii ani în fața Comisiei Europene. Este un caz de suspendare la cum se comportă.

Alina Mungiu-Pippidi: