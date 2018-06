Reamintim, fondul va include principalele companii ale statului, de la Hidroelectrica și Romgaz – ”perlele energeticii românești” și cele mai profitabile companii de stat – până la Electrica, Nuclearelectrica, Societatea Apelor Minerale, Salrom, Oil Terminal, Conpet.

Concomitent, în fond sunt incluse participațiile minoritare deținute de către stat la companiile deja privatizate cu E.ON, Engie sau fostul Romtelecom, ca și participația de 20,6% deținută de stat la Petrom. Alte companii incluse sunt Loteria Română, Antibiotice Iași, Aeroporturi București, Portul Constanța, SAPE, Cupru Min sau IAR.

În principiu, în acest fond se găsesc companiile profitabile ale statului. Dar pe lângă acestea, au mai fost incluse și companii cu probleme: Complexul Energetic Oltenia, CFR Infrastructură, Radiocom sau Poșta Română.

Alte societăți băgate în acesta sunt Aeroportul Timişoara Traian Vuia, Uzina Termoelectrică Midia, Compania Naţională Adinistraţia Canalelor Navigabile şi Administraţia Porturilor Dunării Fluviale.

Struțo-cămilă în afara bugetului

Principala problemă a acestui este modul în care va face investiții. În primul rând, statul are nevoie ca Eurostat, agenția de statistică a Uniunii Europene, să clasifice acest fond drept extra-bugetar. Adică în afara bugetului consolidat al statului. În caz contrar, investițiile pe care acest fond le va face ar putea fi considerate drept parte a deficitului bugetar și a datoriei publice, ceea ce ar complica situația financiară a Guvernului.

Dar autoritățile au anunțat deja că au reglementat aceste probleme cu Eurostat, ceea ce înseamnă că investițiile rămân problema spinoasă.

Conform politicilor europene, fondul suveran poate rămâne în afara bugetului dacă investițiile sunt selectate de o conducere independentă, dacă există investitori privați sau dacă statul are doar participații minoritare la aceste investiții.

Fiind în afara bugetului de stat, Guvernul va putea pompa bani în economie fără să fie constrâns de limita de 3% din deficitul bugetar.

Investiții neprofitabile

Numai că aceste investiții sunt problematice. Teoretic, după înființarea Fondului Suveran, acesta se va putea împrumuta la bănci punând drept garanție pachetele de acțiuni deținute. La 10 miliarde de euro avute în portofoliul, Fondul se va putea împrumuta alte 8-10 miliarde de euro, bani pe care o să îi investească.

Numai că dacă investițiile vor fi făcute în autostrăzi, școli, spitale, căi ferate, acestea nu vor putea produce profit cât să acopere creditele primite.

Programul de Guvernare al Guvernului arată că Fondul Suveran va realiza autostrăzi, spitale, căi ferate și va investi și în extinderea fabricilor de armament.

”Considerăm că România trebuie să investească masiv în infrastructură și în fabrici noi. Nu mai putem doar să vindem ce produc alții. Ne trebuie capacități de producție noi și aici, pe lângă investițiile private, credem că și statul poate juca un rol, prin Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, prin schemele de ajutor de stat propuse, prin investiţii în industria de apărare, energie, tehnologia informației, industrie alimentară și altele”, se arată în Programul de Guvernare 2018-2020, al Cabinetului Dăncilă.

Fondul suveran și parteneriatul public-privat

Premierul Viorica Dăncilă a dat recent ca exemplu spitalul republican, un proiect de 1,1 miliarde de euro, va fi realizat prin parteneriat public-privat.

Adică o parte statul și o parte investitorii privați.

”Adoptăm primul pachet de investiţii strategice care vor fi realizate prin parteneriat public-privat. (…) Avem apoi oraşul medical universitar Complex Carol Davilla, care se va construe în zona de nord a Capitalei, lângă aeroportul Henri Coandă. Complexul se va întinde pe o suprafaţă de 300 de hectare şi va cuprinde spitalul republican, facultatea de medicină, campus universitar şi medical, institute de cercetare medicală şi zonă comercială şi de agrement”, a spus Dăncilă, la finele lunii mai.

Spitalul Republican, mega-investiție imobiliară

Spitalul republican va avea 3.000 de paturi, 37 de săli de operație, un helipunct, un helipunct și facultatea de medicină. Dar pe lângă acestea, va avea un hotel cu cel puțin 2.000 de locuri, va include o zonă rezidențială pentru personal, creșă și grădiniță, cămine studențești, un centru comercial și parcare. Practic, va fi o imensă afacere imobiliară la care fondul suveran va pune umărul.

Anul trecut, guvernele Grindeanu și Tudose aveau în programul de Guvernare construcția spitalului republican și unor spitale regionale. ”Cele mai mari investiții ale FSDI în următorii 4 ani se vor realiza în sănătate, prin construcția unui spital republican și a 8 spitale regionale. Valoarea totală finanțată din FSDI este estimată la 3,5 mld. €”, se arată în programul de Guvernare al Cabinetului Dăncilă.

Numai că serviciile prestate prin intermediul acestuia trebuie taxate, astfel încât spitalul să producă bani. În caz contrar, sunt pur și simplu bani îngropați în investiție.

Autostrăzi fără număr

Pe lângă Spitalul Republican, guvernele PSD-ALDE anterioare aveau în plan și realizarea unor lucrări de infrastructură.

”Alte 3 mld. € vor viza construcția de autostrăzi și căi ferate rapide, având prioritate autostrăzile care nu pot fi finalizate sau demarate din fonduri europene până în 2020. FSDI, împreună cu alte bănci internaționale, BEI, BERD și Banca Mondială, care și-au exprimat deja interesul în discuțiile pe care le-am avut, va construi în parteneriat public-privat autostrăzi, pe care le va deține pentru o perioadă de 30 ani și care vor fi cedate înapoi statului român, pe măsură ce bugetul de stat va avea disponibilități pentru a le răscumpăra. Proiectele principale asupra cărora finanțatorii și-au arătat interesul sunt acelea care se susțin economic. Spre exemplu, cele care au un trafic care să susțină necesitatea unei autostrăzi, pentru a concura cu proiecte propuse de state vecine. Sunt cinci autostrăzi care respectă aceste criterii, dintre care una, Pitești—Craiova, este prevăzută a se finaliza pe fonduri europene până în anul 2021. Celelalte patru, dacă nu vor fi finanțate de la buget, vor fi lansate prin aceste fonduri: o autostradă care să străbată munții între Transilvania și Moldova (Târgu Mureș—Iași), o a 2-a autostradă prin sudul României, care să unească Transilvania cu Oltenia și Țara Românească (Timișoara—București), a 3-a, care să străbată munții de pe Valea Prahovei (Comarnic—Brașov) și o a 4-a care să unească Moldova cu Țara Românească (Iași—București), se arată în programul de guvernare al Cabinetului Tudose.

În programul Guvernului Dăncilă, din cele 5 autostrăzi au rămas 3: Târgu Mureș-Iași, o autostradă între Transilvania și Oltenia prin sudul țării și autostrada Iași-București.

Autostrăzile respective trebuie să fie cu plată pentru a produce bani astfel încât investiția să fie recuperată.

Căi ferate de mare viteză

”În ceea ce privește calea ferată rapidă, finanțarea prioritară se va face pentru refacerea căii ferate și modernizarea acesteia, astfel încât să avem în România trenuri care circulă cu viteze de peste 100 km/h, din direcția Vest – 24 București, Chișinău – Iași – București, București – Constanța, București – Brașov”, se mai arată în Programul de Guvernare.

În acest moment, nu se știe cum va fae Fondul Suveran profit din construcția de căi ferate. România anunța încă din 2013 o serie de proiecte de cale ferată de mare viteză împreună cu companii din China. Era vorba inițial de culoarul Arad-București-Constanța. Dar acesta avea un cost imens, de 11 miliarde de euro, așa că a fost abandonat.

Ulterior, autorităţile au anunţat un alt proiect de mare viteză, pe ruta Bucureşti-Iaşi-Chişinău. Acesta costa mai puţin, „doar“ 7,6 miliarde de euro, fără a socoti şi achiziţia trenurilor care trebuiau să circule pe această rută. Nici acesta nu a demarat.

Industria de apărare, modernizată

Mai departe, se vorbește de industria de armament.

”O altă industrie dezvoltată prin FSDI va fi cea de armament, prin extinderea capacităților fabricilor existente.

Deși bugetul de stat se va diminua inițial cu 2,6 mld. lei, bani care nu se vor mai încasa din dividendele companiilor de stat, datorită activității economice puternice a FSDI, se vor încasa la buget sume din taxe și impozite de aproximativ 9 mld. lei. În acest fel, în 2020, surplusul anual adus la bugetul de stat de către FSDI va fi de cel puțin 6 mld. lei”, conform documentului.

Negocieri și acuze

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat de mai multe ori că a negociat participarea unor investitori din Israel la investiții realizate de către Fondul Suveran.

De altfel, recent s-a parafat folosirea de către România a sistemului de rachete Iron Dome, dezvoltat de către compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems, potrivit Agerpres.ro.

Anul trecut, fostul premier Sorin Grindeanu a lăsat să se înțeleagă că i s-a sugerat să dea o ordonanță privind Fondul Suveran.

Miercuri, un alt fost premier, Victor Ponta, acuza pe pagina sa de Facebook că acest fond suveran se face la presiunea unor oameni de afaceri din Israel și Rusia și că la final aceștia vor pune mâna pe companiile valoroase ale României.

Potrivit lui Ponta, Darius Vâlcov – artizanul programului de guvernare -, ar fi fost propus pentru a prelua șefia Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI).

Cum funcționează un fond suveran

Principalele state ale lumii care dețin fonduri suverane și de dezvoltare nu investesc în infrastructură, ci în alte companii care apoi să le aducă profituri.

Cel mai mare fond suveran din lume este cel al Norvegiei, fiind alimentat cu banii din petrolul și gazele extrase din Marea Nordului. Numai că acesta nu investește în propria țară, pentru a nu crea inflație.

Acesta are active de peste 1.000 de miliarde de dolari și investește în cumpărarea de zgârie-nori în Marea Britanie sau diverse societăți, inclusiv în țara noastră. Fondul suveran al Norvegiei are acțiuni la Petrom, Transgaz, Romgaz, Electrica, Digi sau uzina Compa Sibiu, plus Banca Transilvania și BRD.

Per total, acesta are investiții în peste 9.000 de companii din 75 de țări. Fondul este manageriat de către Norges Bank, banca centrală a Norvegiei.

Abu Dhabi Investment Authority este fondul suveran al emiratului Abu Dhabi. Acesta este cel mai mare fond suveran din Orientul Mijlociu. Anul trecut avea 828 de miliarde de dolari la activ. Între participațiile sale se află o cotă la compania de gaze Gassled din Norvegia, aeroportul Gatwick din Londra, hoteluri în Hong Kong, firme de energie regenerabilă în India.

Emiratul bogat în petrol mai are o serie de fonduri și companii de investiții, respectiv Mubadala Developement Company (125 miliarde de dolari) și Abu Dhabi Investment Council (110 miliarde), în vreme ce vecinii din Dubai au Investment Corporation of Dubai (209 miliarde de dolari).

China Investment Corp este al treilea fond suveran din lume, acesta având active de 813,7 miliarde de dolari. Deține acțiuni la Thames Water – compania de apă a Londrei, are o participație la aeroportul Heathrow sau sediul din Londra al Deutsche Bank.

Arabia Saudită are acțiuni la Uber, Qatarul la Volkswagen

Arabia Saudită, Qatar, Kuweit sau Singapore fac și ele același gen de investiții. SAMA Holdings, fondul suveran din Arabia Saudită, are 514 miliarde de dolari la dispoziție și a investit 3,5 miliarde de dolari în Uber.

Qatar Investment Authority are are 320 de miliarde de dolari în gestiune și deține 17% din acțiunile grupului Volkswagen, dar și un pachet la banca britanică Barclays.

Kuweitul are Kuwait Investment Authority, cu 642 de miliarde de dolari sub aripă, iar Fondul Național de Dezvoltare al Iranului are alte 91 de miliarde.

Singapore investește în China, SUA și Elveția

Cele două fonduri ale statului Singapore au aceeași politică. Temasek Holdings, unul dintre acestea, deține acțiuni la Singapore Airlines, Singtel sau banca indoneziană Danamon.

De asemenea, GIC Private Limited – celălalt fond de stat din Singapore – are acțiuni la banca elvețiană UBS, la colosul bancar american Citigroup sau la retailerul online chinez Alibaba.

Contradicție în termeni

De regulă, fonduri suverane au statele care au excedent comercial. Acestea sunt, în principal, statele exportatoare de țiței, precum Arabia Saudită, Qatar, Norvegia etc. Acestea sunt forțate să investească banii din surplus pentru a nu cauza distorsiuni economice în propriile țări prin aprecierea monedelor locale. De regulă, fondurile suverane investesc în active lichide, adică unele care se pot vinde foarte ușor. Sunt preferate, astfel, titluri de stat, obligațiuni sau acțiuni tranzacționate pe bursă.

În niciun caz, fondurile suverane nu investesc în construcții, infrastructură sau lucrări care nu aduc profit. Iar România are deficit, nu excedent, adică cheltuie mai mult decât produce.

Fondurile de dezvoltare au altă menire, adică fix investițiile de acest fel. De regulă, fondurile de dezvoltare au ca scop gestionarea companiilor de stat și bagă bani în proiecte care să aducă profit. Scopul lor este ca, în final, statul să poată folosi sumele produse de acestea la plata pensiilor.

Exemple din Rusia și SUA

Numai că varianta românească este și fond suveran și de dezvoltare și investiții. Însă fondurile suverane trebuie separate de cele de dezvoltare și investiții pentru că scopul lor este altul.

Spre exemplu, Rusia a avut un fond suveran alimentat cu banii din exporturile de petrol. Acesta avea 90 de miliarde de dolari în 2014. Dar, după anexarea Crimeei și sprijinirea insurgenților din estul Ucrainei, Rusiei i-au fost impuse sancțiuni financiare internaționale. La începutul acestui an, în fondul suveran nu mai erau bani, aceștia fiind folosiți pentru acoperirea deficitului bugetar.

Rusia mai are însă un fond. Numit Fondul Național de Bunăstare, acesta are la rândul său 74,2 miliarde de dolari la pușculiță. O parte din acești bani au fost investiți în infrastructură, iar restul sunt folosiți pentru a sprijini plata pensiilor.

SUA au, la rândul lor, un fond. Numit Social Security Trust Fund, acesta nu este considerat un fond suveran. Acesta are peste 2.790 de miliarde de dolari sub oblăduire, dar din aceste sume se plătesc cheltuielile sociale ale guvernului, de la pensii la ajutoare. Se estimează că acesta va fi epuizat în jurul anului 2034.

Franța, Italia și Germania au bănci de dezvoltare

Franța are o entitate numită Caisse des dépôts et consignations, înființată în 1816, iar aceasta acționează ca un braț de investiții al Guvernului. Aceasta are acțiuni la poșta franceză, companii de servicii, bănci și asigurări și se află sub controlul Parlamentului. În total, are active de peste 150 de miliarde de euro. Nici aceasta nu face autostrăzi sau spitale, după cum nu face nici echivalentul său italian, Cassa Depositi e Prestiti.

Aceasta din urmă este echivalentul unei bănci de investiții și a fost înființată în 1850. Instituția are în total active de peste 420 de miliarde de euro și concentrează participații la giganții energetici Eni și Enel, Telecom Italia și o serie de fonduri de investiții.

În fine, în Germania există KfW, o bancă de dezvoltare prin care Germania a salvat giganți precum Commerzbank de la faliment în timpul crizei financiare din 2008. KfW deține acțiuni și la Deutsche Post și Deutsche Telekom.

Despre cum functionează fondurile suverane în alte țări, citiți integral aici. Exemple din țarile europene, dar și din China și Arabia Saudită.