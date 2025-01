Donald Trump a fost prima personalitate politică care a anunţat acordul de încetare a focului între Israel și mișcarea islamistă palestiniană Hamas, notează AFP.

Ulterior, Joe Biden s-a declarat „încântat” de posibilitatea eliberării tuturor ostaticilor israelieni în baza acestui acord. Liderul democrat a creditat acest succes „tenacei şi minuţioasei” diplomaţii americane. „Suntem hotărâţi să aducem toţi ostaticii acasă la ei”, a dat asigurări președintele american în exercițiu.

La rândul lui, premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a mulţumit lui Donald Trump şi Joe Biden pentru ajutorul oferit în vederea „eliberării ostaticilor”.

„Premierul Benjamin Netanyahu a discutat (la telefon – n.r.) cu preşedintele ales american Donald Trump şi i-a mulţumit pentru ajutorul în a face să progreseze eliberarea ostaticilor”, se arată într-un comunicat al biroului său, citat de AFP.

Netanyahu a discutat la telefon şi cu preşedintele Biden, căruia „i-a mulţumit, de asemenea, pentru ajutorul său în acordul cu privire la ostatici”.

Pe de altă parte, Isaac Herzog a salutat miercuri seara acordul, apreciindu-l drept o „alegere bună” în vederea repatrierii ostaticilor ţinuţi captivi de Hamas.

Israel's President Isaac Herzog supports the ceasefire deal and urges the cabinet to get behind it.



He rejected the same deal multiple times. pic.twitter.com/TJFzC7wqXO