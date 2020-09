Poliția a fost sesizată cu privire la cele întâmplate luni seară, în jurul orei 20.45. Trupul femeii, de loc din Băicoi, Prahova, a fost transportat Serviciul de Medicină Legală Prahova.

Potrivit procedurilor, polițiștii au deschis dosar pentru pentru ucidere din culpă. Cauza decesului va fi stabilită de medicii de la SML.

Medicul ginecolog al pacientei a explicat că “nici nu a avut sângerare. Zicea să îi dăm jos perfuzia şi să plece. Nu i-am dat-o şi, la puţin după aceea, a acuzat o stare de amețeală, pe care am pus-o pe seama medicaţiei pe care i-am dat-o. I-am pus o perfuzie pentru stările astea de ameţeală şi am ţinut-o sub observaţie”.

Totuşi, surse din anchetă spun că femeia nu a fost tot timpul sub observaţia medicului, ci ea ar fi fost lăsată să agonizeze minute în şir, doar cu femeia de serviciu lângă ea. Abia când starea ei s-a înrăutăţit ar fi revenit şi medicul ginecolog.

A făcut un accident acut, a făcut o convulsie şi apoi a intrat într-o comă. S-a sunat la salvare, a venit salvarea, între timp a făcut iar stop cardio-respirator, i-am făcut eu reanimare, a venit salvarea, a preluat reanimarea şi până la urmă nu s-a putut reanima. Medicul ginecolog al pacientei:

Medicul: “Nu știu cauza decesului”

Medicul nu îşi explică ce s-a întâmplat, mai ales că pacienta nu avea probleme de sănătate: “Aştept examenul medico-legal. Cauza decesului nu o întrevăd, poate o hemoragie cerebrală ori un infarct, altceva, embolie eventual”.

Recomandări Medic legist spune ce a văzut la autopsii. “Bacteriile nosocomiale care dau lovitura de grație pacienților COVID pot ajunge în plămânii lor prin aparatele de ventilat contaminate”

Femeia nici nu a mai ajuns la spital. A murit în cabinetul ginecologic. Acasă o aşteptau doi copii. Încă de azi-noapte, poliţiştii au sigilat apartamentul în care funcţiona cabinetul, au ridicat ecograful şi au deschis o anchetă.

Iuliana Mihoc, prim-procuror adjunct, Parchet Judecătoria Ploieşti, a confirmat: “La ora 20.51 a survenit decesul unei femei în condiţii suspecte. S-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă”.

Foto: Ziarul Incomod

Citeşte şi:

Financial Times: Facebook va lua măsuri agresive de restricționare a conținutului, dacă alegerile prezidențiale din SUA vor duce la haos sau violențe

Povestea fetei abuzate sexual de tatăl ei de la 13 ani. Impresionată, instanța a consemnat, faptă cu faptă, toate agresiunile, dar și lașitatea celor din jur!

SUA au depășit 200.000 de decese provocate de COVID-19. Reacția lui Donald Trump: „E păcat”

PARTENERI - GSP.RO Acuzații GRAVE de sexism în cazul Simonei Halep! Gestul înjositor făcut de organizatorii de la Roma a stârnit furie pe net!

PARTENERI - PLAYTECH Ce avea Nicolae Ceaușescu în buzunare, când a fost arestat. IREAL! Toată lumea a fost ULUITĂ să descopere asta

HOROSCOP Horoscop 23 septembrie 2020. Fecioarele au o zi amestecată, cu tendințe puternice și atât de diverse

Telekomsport Şoc! Vedeta TV, violată în grup: întreaga ţară, înfiorată de primele detalii