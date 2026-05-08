Documente desecretizate despre OZN-uri

Documentele, păstrate de guvern de zeci de ani, sunt acum disponibile pe un site dedicat: „war.gov/UFO”, urmând să fie actualizate „periodic”, conform unui comunicat de presă al Pentagonului citat de NBC News.

„Poporul american poate acum accesa instantaneu fișierele declasificate despre UAP-uri ale guvernului federal. Cele mai recente videoclipuri, fotografii și documente sursă originale ale UAP, provenite din întreaga administrație a Statelor Unite, sunt acum disponibile într-un singur loc – fără a fi necesară vreo autorizare”, se arată în comunicat.

De asemenea, comandamentul Statelor Unite pentru Indo-Pacific a depus un raport privind un fenomen anomal neidentificat, constând într-o înregistrare video de un minut și 39 de secunde, capturată de un senzor cu infraroșu de la bordul unei platforme militare americane în anul 2024.

The infrared footage came from a U.S. military platform in 2024.



The video shows a single area of contrast being tracked by the sensor.



Informații despre misiunile Apollo 12 și Apollo 17

Această inițiativă vine după o declarație făcută în aprilie 2026 de președintele Donald Trump, care a anunțat că Departamentul Apărării va elibera în curând „documente foarte interesante». Liderul de la Casa Albă a insistat pentru mai multă transparență în ceea ce privește astfel de fenomene.

„Poporul american a cerut mai multă transparență pe aceste subiecte, iar administrația mea o oferă”, a declarat președintele american, conform comunicatului Pentagonului.

Printre documentele deja disponibile se numără și informații despre misiunile Apollo 12 și Apollo 17. În timpul misiunii Apollo 12 din 1969, astronautul Alan Bean a raportat „flash-uri de lumină” pe care le-a descris ca „navigând în spațiu”.

În 1972, în cadrul misiunii Apollo 17, echipajul a observat „particule foarte luminoase” care „se roteau la mare distanță”. Astronautul Harrison Schmitt a comparat fenomenul cu „artificiile de 4 iulie”.

Publicarea acestor documente a fost cerută de mult timp atât de membrii Congresului SUA, cât și de cercetători sau adepți ai teoriilor conspirației. Totuși, Pentagonul avertizează că deși toate fișierele au fost revizuite din punct de vedere al securității, „multe dintre materiale nu au fost încă analizate pentru a se determina natura anomaliilor”.

NASA salută eforturile administrației Trump de a oferi mai multă transparență

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a salutat eforturile administrației Trump de a oferi mai multă transparență cu privire la aceste fenomene.

„La NASA, scopul nostru este să utilizăm cele mai strălucite minți și cele mai avansate instrumente științifice pentru a urmări datele și a împărtăși ceea ce descoperim”, a scris Isaacman pe rețeaua X.

El a adăugat: „Vom rămâne sinceri cu privire la ceea ce știm, ceea ce încă nu înțelegem și la tot ceea ce urmează să descoperim”.

În februarie 2026, Donald Trump a anunțat că a cerut Secretarului Apărării, Pete Hegseth, să înceapă revizuirea documentelor guvernamentale privind „viața extraterestră”. Această declarație a venit la scurt timp după ce fostul președinte Barack Obama a declarat într-un podcast că „există șanse mari să existe viață (extraterestră)”. Obama a clarificat ulterior că nu a văzut dovezi concrete despre existența vieții extraterestre în timpul mandatului său.

Acest proces de desecretizare poartă numele de PURSUE („Sistemul Prezidențial de Declasificare și Raportare pentru Întâlniri UAP”).

