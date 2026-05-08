Documente desecretizate despre OZN-uri

Documentele, păstrate de guvern de zeci de ani, sunt acum disponibile pe un site dedicat: „war.gov/UFO”, urmând să fie actualizate „periodic”, conform unui comunicat de presă al Pentagonului citat de NBC News.

„Poporul american poate acum accesa instantaneu fișierele declasificate despre UAP-uri ale guvernului federal. Cele mai recente videoclipuri, fotografii și documente sursă originale ale UAP, provenite din întreaga administrație a Statelor Unite, sunt acum disponibile într-un singur loc – fără a fi necesară vreo autorizare”, se arată în comunicat.

De asemenea, comandamentul Statelor Unite pentru Indo-Pacific a depus un raport privind un fenomen anomal neidentificat, constând într-o înregistrare video de un minut și 39 de secunde, capturată de un senzor cu infraroșu de la bordul unei platforme militare americane în anul 2024.

Informații despre misiunile Apollo 12 și Apollo 17

Această inițiativă vine după o declarație făcută în aprilie 2026 de președintele Donald Trump, care a anunțat că Departamentul Apărării va elibera în curând „documente foarte interesante». Liderul de la Casa Albă a insistat pentru mai multă transparență în ceea ce privește astfel de fenomene.

„Poporul american a cerut mai multă transparență pe aceste subiecte, iar administrația mea o oferă”, a declarat președintele american, conform comunicatului Pentagonului.

Printre documentele deja disponibile se numără și informații despre misiunile Apollo 12 și Apollo 17. În timpul misiunii Apollo 12 din 1969, astronautul Alan Bean a raportat „flash-uri de lumină” pe care le-a descris ca „navigând în spațiu”.

În 1972, în cadrul misiunii Apollo 17, echipajul a observat „particule foarte luminoase” care „se roteau la mare distanță”. Astronautul Harrison Schmitt a comparat fenomenul cu „artificiile de 4 iulie”.

Publicarea acestor documente a fost cerută de mult timp atât de membrii Congresului SUA, cât și de cercetători sau adepți ai teoriilor conspirației. Totuși, Pentagonul avertizează că deși toate fișierele au fost revizuite din punct de vedere al securității, „multe dintre materiale nu au fost încă analizate pentru a se determina natura anomaliilor”.

NASA salută eforturile administrației Trump de a oferi mai multă transparență

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a salutat eforturile administrației Trump de a oferi mai multă transparență cu privire la aceste fenomene.

„La NASA, scopul nostru este să utilizăm cele mai strălucite minți și cele mai avansate instrumente științifice pentru a urmări datele și a împărtăși ceea ce descoperim”, a scris Isaacman pe rețeaua X.

El a adăugat: „Vom rămâne sinceri cu privire la ceea ce știm, ceea ce încă nu înțelegem și la tot ceea ce urmează să descoperim”.

În februarie 2026, Donald Trump a anunțat că a cerut Secretarului Apărării, Pete Hegseth, să înceapă revizuirea documentelor guvernamentale privind „viața extraterestră”. Această declarație a venit la scurt timp după ce fostul președinte Barack Obama a declarat într-un podcast că „există șanse mari să existe viață (extraterestră)”. Obama a clarificat ulterior că nu a văzut dovezi concrete despre existența vieții extraterestre în timpul mandatului său.

Acest proces de desecretizare poartă numele de PURSUE („Sistemul Prezidențial de Declasificare și Raportare pentru Întâlniri UAP”).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Flăcările înghit pădurile radioactive de la Cernobîl, lângă reactorul nuclear, după un atac cu dronă. Autoritățile sunt în alertă maximă
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Libertateapentrufemei.ro
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Laura Codruța Kovesi, replică acidă pentru Nicușor Dan: „Îi doresc mult somn bun!”
Știri România 21:04
Laura Codruța Kovesi, replică acidă pentru Nicușor Dan: „Îi doresc mult somn bun!”
Peste 16.000 de locuitori din Târgu Secuiesc rămân fără apă, după ce rețeaua a fost deja infectată și cu bacteria E. coli
Știri România 20:41
Peste 16.000 de locuitori din Târgu Secuiesc rămân fără apă, după ce rețeaua a fost deja infectată și cu bacteria E. coli
Parteneri
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Adevarul.ro
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Extremiștii lui Farage, victorie zdrobitoare la alegerile din UK. AUR-ul Marii Britanii dă un semnal clar pentru românii din Regat: „Aș face o paralelă cu ce se întâmplă în România”
Fanatik.ro
Extremiștii lui Farage, victorie zdrobitoare la alegerile din UK. AUR-ul Marii Britanii dă un semnal clar pentru românii din Regat: „Aș face o paralelă cu ce se întâmplă în România”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Cum răspunde Rux comentariilor răutăcioase despre felul în care arată. Influencerul a făcut declarații fără filtru la „Dincolo de copertă”: „Este mult mai puternic să fii o femeie atrăgătoare decât frumoasă”
Exclusiv
Stiri Mondene 20:00
Cum răspunde Rux comentariilor răutăcioase despre felul în care arată. Influencerul a făcut declarații fără filtru la „Dincolo de copertă”: „Este mult mai puternic să fii o femeie atrăgătoare decât frumoasă”
Ce s-a întâmplat cu Lucian Viziru după ce a făcut un live cu Nicoleta Luciu. Fanii s-au panicat imediat: „Am fost la camera de gardă”
Stiri Mondene 18:13
Ce s-a întâmplat cu Lucian Viziru după ce a făcut un live cu Nicoleta Luciu. Fanii s-au panicat imediat: „Am fost la camera de gardă”
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Momentul în care bărbatul care ar fi ucis-o pe eleva din Bihor e prins. Ultimele ore din viața Aliciei
ObservatorNews.ro
Momentul în care bărbatul care ar fi ucis-o pe eleva din Bihor e prins. Ultimele ore din viața Aliciei
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Mediafax.ro
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Wowbiz.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Parteneri
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
Mediafax.ro
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
BREAKING NEWS A fost prins bărbatul suspectat că i-a luat viața fetei de 18 ani găsită pe un câmp din Bihor. Acesta se ascundea într-un lan de rapiță
KanalD.ro
BREAKING NEWS A fost prins bărbatul suspectat că i-a luat viața fetei de 18 ani găsită pe un câmp din Bihor. Acesta se ascundea într-un lan de rapiță

Politic

Dominic Fritz, despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie propus din nou premier, de către PNL și USR: „O ironie mare a sorții”
Politică 15:40
Dominic Fritz, despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie propus din nou premier, de către PNL și USR: „O ironie mare a sorții”
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Politică 10:24
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
„Îmi plac fetițele”. Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje deocheate date unei eleve de doar 15 ani!
Fanatik.ro
„Îmi plac fetițele”. Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje deocheate date unei eleve de doar 15 ani!
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea