„Nu aș vrea să se interpreteze, avem profesori de foarte bună calitate care își respectă statutul și plătesc tributul în cazul unor astfel de imagini și intervenții. A fi profesor e un mod de viață. Vorbim foarte mult despre calitate în educație, despre valori, despre modele care ne lipsesc și, din păcate, astfel de imagini ne duc undeva într-o zonă opusă”, a declarat inspectorul școlar al județului Timiș.

El a precizat că profesorul care apare pe filmări predă geografie la Liceul Teoretic Vlad Țepeș și la Școala Gimnazială nr. 18 din Timișoara.

Profesorul Alexandru Damian și-a cerut scuze pentru acțiunile sale, dar a refuzat să demisioneze.

„Eu oricum îmi cer iertare și în fața elevilor. Nu aș vrea să îmi dau demisia pentru că am intrat în învățământ din pasiune și nu este prima excursie pe care o organizez. În 15 ani vechime am organizat zeci de excursii și niciodată nu am avut astfel de situații”, a declarat profesorul, citat de Antena 3.

Întrebat dacă erau elevi de față când se dezbrăca, profesorul a spus că „o parte dintre ei din păcate da, o parte erau în cameră.

„Domnișoara (n.r tânăra așezată pe scaun în faţa profesorului) nu este elevă, nu aparține grupului meu. Am avut ocazia să o cunosc în perioada în care am stat la pensiunea respectivă. Este o turistă oarecare de undeva de prin zona Brașovului. Totul s-a desfășurat pe terasa pensiunii unde serveam masă și unde eram cazați. Terasa are program de discotecă de la ora 8:00 la 00:00 și având în vedere că și alți turiști erau cazați în pensiunea respectivă clar că și domnișoara era acolo”, a spus profesorul Alexandru Damian.

Întrebat dacă este normal ca un profesor să se dezbrace în fața elevilor chiar și într-o tabără la mare pe terasa unei hotel, profesorul a spus că „nu este normal este contrar codului deontologic”.

„O simplă aiureala fără să mă gândesc la eventualele consecințe chiar nu m-am gândit la așa ceva”, a mai completat acesta.

Pe lângă ancheta Inspectoratului Școlar Timiș, Antena 3 precizează că a mai fost deschisă o anchetă a poliției.

