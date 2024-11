În prima zi a evenimentului se desfățoară competiția din sezonul Into the Deep, FIRST Tech Challenge. Vor fi prezente peste 15 echipe din regiunea de Sud care își vor testa roboții într-un cadru competițional oficial.

Cea de-a doua zi este dedicată unor conferințe și sesiuni interactive alături de speakeri din domeniul STEAM, care vor împărtăși perspective din domeniile lor de activitate.

De asemenea, vor avea loc ateliere interactive pentru copii, unde cei mici vor putea explora robotica prin First Lego Challenge.

Totodată, vizitatorii vor avea ocazia să descopere magia tehnologiei la standul de printare 3D, unde vor putea observa și chiar experimenta procesul de fabricare a obiectelor tridimensionale.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News