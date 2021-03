Pacientul a povestit că, mai întâi, un coleg de-al său de salon a căzut din pat și timp de două ore nimeni nu a intervenit pentru a-l ajuta, deși a cerut ajutorul.



„Am încercat să îl ridic, nu am reușit. Am sunat la sonerie. Nu vine nimeni. Merg la poartă, ca să îi cer portarului să cheme pe careva. Spune că nu-i treaba lui. Sun la 112. După mai bine de 15 minute de când am sunat soneria apar și cadrele medicale. Îmi spun că două ore nu au voie să vină pentru că se dă cu ceva substanță toxică pe culoar”, a relatat pacientul în criticarad.ro.



Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Arad au confirmat, pentru Libertatea, apelul venit din secția COVID a spitalului, dar spun că, atunci când au luat legătura cu personalul medical, aceștia cunoșteau situația.



„În jurul orei 3 dimineața, în dispeceratul nostru a sunat un pacient de pe Secția medicală 2, salonul 17, cum că un vecin de salon, un bărbat mai în vârstă a căzut din pat, respiră, doar că nu-l puteau ridica. Una dintre colegele din dispecerat a luat legătura cu asistentele de pe secție, relatând situația, au spus că știu de caz, se echipează și intră pe salon”, a declarat Mircea Merea, director medical la SAJ Arad.



Pacientul susține că în aceeași noapte, chiar când medicii au intrat într-un final să-l ajute pe bătrân, unui alt pacient i s-a făcut rău. Bărbatul a fost resuscitat, însă fără succes, iar cadavrul bolnavului a fost lăsat în salon mai bine de două ore de la pronunțarea decesului.



„Între timp a murit colegul. Acum suntem 5 vii și un mort. Peste 2-3 ore au spus că vin să-l ia din salon”, a mai povestit pacientul care a reclamat situația. Potrivit publicației citate, cadavrul a fost ridicat după 3 ore și jumătate.

Contactați de Libertatea, reprezentanții spitalului din Arad au declarat că au demarat o anchetă, iar personalul care a fost de tură în noaptea de miercuri spre joi va trebui să dea explicații.



„Am cerut notă explicativă personalului medical care a fost de serviciu în noaptea de miercuri spre joi pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. La această oră are loc o ședință pentru a analiza faptele reclamate de pacient. În momentul în care vom finaliza ancheta vă vom prezenta rezultatul și măsurile care se impun”, a declarat, pentru Libertatea, Florina Ionescu, director interimar Spitalul Județean Arad, care are în subordine fostul spital municipal.



Foto: criticarad.ro



