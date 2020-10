Andi Moisescu, diagnosticat cu COVID-19: "Nu am niciun fel de simptome"

Andi Moisescu a precizat că nu are niciun fel de simptome. „La sfârșitul acestei săptămâni am fost testat pozitiv la Covid-19, așa că m-am izolat și voi lua toate măsurile necesare. În acest moment nu am niciun fel de simptome, ceea ce mă face să sper că voi trece, cu bine, și peste această provocare!”, a declarat Andi Moisescu, potrivit Știrile ProTV.

Olivia Steer, soţia lui Andi Moisescu, cunoscută ca o susţinătoare a curentului antivaccinare, a postat în urmă cu câteva zile un mesaj în care recomanda ca oamenii să renunţe la purtarea măştilor.

Postarea a adunat peste 1.000 de aprecieri şi a fost distribuită de peste 221 de ori.

