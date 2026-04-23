Schema furtului: cum a făcut bani casiera Ikea

La Tribunalul din Freiburg, llandul Baden-Württemberg, Germania, a început procesul în care Stefanie M., în vârstă de 50 de ani, este acuzată de furt organizat.

Procurorii susțin că femeia, angajată casieră într-un magazin Ikea, ar fi folosit poziția sa pentru a facilita sustragerea de bunuri pe parcursul a aproximativ patru ani. Conform publicației Bild, prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la circa 130.000 de euro.

Potrivit rechizitoriului, mecanismul ar fi funcționat prin trecerea unor produse pe lângă casă fără a fi scanate sau înregistrate. Rude și prieteni de-ai femeii ar fi fost lăsați să treacă fără să achite bunurile.

Ancheta arată însă că ar fi existat și o schemă mai complexă prin care marfa era furată: bonuri ale unor clienți care au plătit legal ar fi fost păstrate, iar, ulterior, aceleași produse ar fi fost sustrase de complici și returnate în baza bonurilor, pentru a obține rambursări.

„Aproape zilnic” timp de ani

Procurorii susțin că, în faza finală a activității, faptele ar fi devenit aproape zilnice.

În dosar apare și numele unui complice, Marco S., în vârstă de 26 de ani, angajat în retail, care ar fi participat la mai multe dintre presupusele furturi. Ancheta indică un total de 218 fapte individuale.

La începutul procesului, Stefanie M. a anunțat că intenționează să recunoască faptele, în schimbul unei eventuale reduceri de pedeapsă. Instanța ar fi indicat o posibilă condamnare de până la trei ani de închisoare în cazul unui acord de recunoaștere.

În cursul audierii, inculpata ar fi izbucnit în lacrimi și nu a mai putut continua declarațiile.

Ceilalți inculpați au recunoscut implicarea în faptele investigate. Potrivit declarațiilor lui Marco S., schema ar fi devenit o rutină: „Puteam trece pe la casă fără să plătim. A devenit ceva obișnuit”.

Bărbatul a mărturisit că bunurile erau uneori sustrase la comandă, pe baza unor imagini trimise prin mesaje, iar ulterior unele produse ar fi fost revândute online la preț redus.

Conform informațiilor din dosar, majoritatea inculpaților ar putea primi pedepse cu suspendare, în funcție de recunoașterea faptelor și de gradul de implicare. Pentru Stefanie M., principalul inculpat, se conturează însă o pedeapsă mai severă, în funcție de decizia finală a instanței.

În urmă cu trei ani, o tânără de 22 de ani a reușit să fure dintr-un magazin Ikea din Danemarca un pat și o canapea și nimeni nu a observat. Cum a procedat? A dus bunurile la o casă cu autoservire, unde a scanat câteva produse mici, înainte de a pleca inclusiv cu patul, și canapeaua. În cursul anchetei, s-a dovedit că nu plătise nici pentru un cadru din șipci, șuruburi și dibluri, pilote, cuverturi și lenjerii de pat și o tigaie. Valoarea totală a pagubei: 11.000 de coroane daneze, aproximativ 1.500 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
