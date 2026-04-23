Turista de 28 de ani a primit o provocare de la prieteni înainte de nuntă

Tânăra în vârstă de 28 de ani a făcut un gest controversat în Florența, după ce a primit o provocare înainte de nuntă. Prietenii se pare că i-au cerut turistei să urce pe statuia lui Neptun și să îl atingă în zonele intime.

Femeia a acceptat provocare și a făcut gestul controversat în Florența, însă ceea ce părea să fie doar o glumă s-a transformat într-un adevărat coșmar.

Tânăra turistă a acceptat să facă gestul controversat

Tânăra, în vârstă de 28 de ani, a escaladat monumentul din secolul al XVI-lea pentru a atinge organele genitale ale statuii. Așa cum era de așteptat, tânăra a fost văzută, iar oamenii legii au intervenit.

Femeia a fost acuzată de vandalism și nu doar că s-a ales cu o amendă de 5.000 de euro, dar a fost și arestată pe loc, potrivit The Guardian.

Tânăra de 28 de ani a fost arestată pe loc în Florența

Turista, a cărei naționalitate nu a fost dezvăluită, a fost observată escaladând statuia și a fost reținută de poliție înainte să provoace daune și mai mari.

Potrivit Consiliului Local din Florența, femeia le-ar fi spus polițiștilor că prietenii săi au provocat-o să atingă organele genitale ale statuii.

În urma inspecției specialiștilor, s-a constatat că „daunele minore dar semnificative” au afectat picioarele cailor sculptați și friza pe care aceasta s-a sprijinit pentru a nu aluneca.

Care este povestea statuii celebre din Florența

Statuia din marmură, creată de sculptorul Bartolomeo Ammannati în 1559 la comanda lui Cosimo I de Medici, se află în celebra Piazza della Signoria.

Reprezentându-l pe zeul roman al mării, Neptun, statuia este înconjurată de un bazin cu cai sculptați care tractează un car în formă de scoică. Statuia lui Neptun se numără printre principalele atracții turistice din Florența.

Monumentul a fost realizat pentru a celebra căsătoria fiului său, Francesco I de Medici, cu marea ducesă Joanna de Austria.

Vandalismul asupra monumentelor din Florența a crescut în ultimii ani

În ultimii ani, vandalismul asupra monumentelor istorice din Florența a devenit un fenomen tot mai frecvent.

În 2023, un turist german a provocat distrugeri semnificative încercând să se cațere pe statuie pentru a face un selfie, iar în același an, un cuplu a fost prins în timp ce încerca să escaladeze o copie a statuii lui David de Michelangelo din Piazzale Michelangelo.

Camere de supraveghere au fost instalate încă din 2005, după ce un alt incident a dus la distrugerea unei mâini a statuii și la deteriorarea carului sculptat.

Un alt caz notabil a avut loc în 2024, când un adolescent s-a ascuns peste noapte în Catedrala Santa Maria del Fiore și a urcat până la cupola acesteia pentru a-și face un selfie. Tânărul a urcat pe o platformă exterioară a sitului UNESCO și a postat fotografiile pe Instagram, provocând indignare în rândul localnicilor.

