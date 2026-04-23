Turista de 28 de ani a primit o provocare de la prieteni înainte de nuntă

Tânăra în vârstă de 28 de ani a făcut un gest controversat în Florența, după ce a primit o provocare înainte de nuntă. Prietenii se pare că i-au cerut turistei să urce pe statuia lui Neptun și să îl atingă în zonele intime.

Femeia a acceptat provocare și a făcut gestul controversat în Florența, însă ceea ce părea să fie doar o glumă s-a transformat într-un adevărat coșmar.

Tânăra turistă a acceptat să facă gestul controversat

Tânăra, în vârstă de 28 de ani, a escaladat monumentul din secolul al XVI-lea pentru a atinge organele genitale ale statuii. Așa cum era de așteptat, tânăra a fost văzută, iar oamenii legii au intervenit.

Femeia a fost acuzată de vandalism și nu doar că s-a ales cu o amendă de 5.000 de euro, dar a fost și arestată pe loc, potrivit The Guardian.

Tânăra de 28 de ani a fost arestată pe loc în Florența

Turista, a cărei naționalitate nu a fost dezvăluită, a fost observată escaladând statuia și a fost reținută de poliție înainte să provoace daune și mai mari.

Potrivit Consiliului Local din Florența, femeia le-ar fi spus polițiștilor că prietenii săi au provocat-o să atingă organele genitale ale statuii.

În urma inspecției specialiștilor, s-a constatat că „daunele minore dar semnificative” au afectat picioarele cailor sculptați și friza pe care aceasta s-a sprijinit pentru a nu aluneca.

Care este povestea statuii celebre din Florența

Statuia din marmură, creată de sculptorul Bartolomeo Ammannati în 1559 la comanda lui Cosimo I de Medici, se află în celebra Piazza della Signoria.

Reprezentându-l pe zeul roman al mării, Neptun, statuia este înconjurată de un bazin cu cai sculptați care tractează un car în formă de scoică. Statuia lui Neptun se numără printre principalele atracții turistice din Florența.

Monumentul a fost realizat pentru a celebra căsătoria fiului său, Francesco I de Medici, cu marea ducesă Joanna de Austria.

Vandalismul asupra monumentelor din Florența a crescut în ultimii ani

În ultimii ani, vandalismul asupra monumentelor istorice din Florența a devenit un fenomen tot mai frecvent.

În 2023, un turist german a provocat distrugeri semnificative încercând să se cațere pe statuie pentru a face un selfie, iar în același an, un cuplu a fost prins în timp ce încerca să escaladeze o copie a statuii lui David de Michelangelo din Piazzale Michelangelo.

Camere de supraveghere au fost instalate încă din 2005, după ce un alt incident a dus la distrugerea unei mâini a statuii și la deteriorarea carului sculptat.

Un alt caz notabil a avut loc în 2024, când un adolescent s-a ascuns peste noapte în Catedrala Santa Maria del Fiore și a urcat până la cupola acesteia pentru a-și face un selfie. Tânărul a urcat pe o platformă exterioară a sitului UNESCO și a postat fotografiile pe Instagram, provocând indignare în rândul localnicilor.

Compania de stat aflată în insolvență de 17 ani care a adunat datorii de 597.000.000 de lei: „Iazuri de decantare cu potențial de metale rare”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Noua lege a salarizării pentru bugetari: cum se vor calcula salariile pentru angajații de la stat din România
115 ani de relații diplomatice între Elveția și România, sărbătorite printr-un spectacol de dans contemporan la UNATC, în Sala Atelier
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Ceasuri de lux pentru tot lotul FCSB, deși joacă în play-out!
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Cum a ajuns Aurelian Temișan să fie acuzat de crimă: „M-a sunat un prieten și mi-a spus”. Adevărul despre știrea falsă din anul 1993
Dieta secretă a Anamariei Ferentz. Cum se menține la 50 de ani: „La mine nu trebuie să aibă gust mâncarea”
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
NEWS ALERT Impact frontal între două trenuri de pasageri, la nord de Copenhaga. Sunt “mai multe victime”, potrivit autorităților

Criza politică din România din 2026. Președintele Nicușor Dan, fără soluții după 12 ore de consultări cu PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile
Miniștrii PSD așteaptă să își dea demisia joi din Guvern, înainte de ședința Executivului
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
Cât de aproape suntem de un dezastru la CET Vest. Cum s-a ajuns la avaria care a lăsat zeci de mii de bucureșteni fără apă caldă: „Există mai multe cauze”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal