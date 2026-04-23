Comisia Juridică din Parlamentul European a votat pentru ridicare imunității Danei Șoșoacă

Comisia juridică a Parlamentului European (JURI) a decis joi, 22 aprilie 2026, ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă, în cadrul unui dosar penal deschis de procurorii din România.

Decizia urmează să fie supusă votului final în plenul Parlamentului European, cel mai probabil săptămâna viitoare. Hotărârea a fost luată cu o majoritate covârșitoare: 17 voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă” și o abținere.

Solicitarea de ridicare a imunității a fost formulată încă din septembrie 2025

Solicitarea pentru ridicarea imunității a fost transmisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție încă din septembrie 2025, în vederea continuării investigațiilor penale.

„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale”, se precizează într-un comunicat al instituției.

Ce spune Diana Șoșoacă despre audierea din Parlamentul European

Eurodeputata a fost audiată la Comisia pentru Afaceri Juridice în data de 24 martie. La acel moment, Diana Șoșoacă a făcut un live pe Facebook în care a reclamat un abuz la adresa ei.

„Am subliniat foarte clar că e un abuz și un precedent pentru ei și oricine va avea probleme cu puterea de la acel moment. Am prezentat cam tot ceea ce s-a întâmplat în România.

Am solicitat să se respecte dreptul la apărare al oricărui om. (…) Sunt sigură că fiecare în sufletul lui a simțit că ar putea fi oricând în locul meu. Le-am spus „ce ar fi acum să ridicăm imunitatea tuturor europarlamentarilor care au vorbit împotriva lui Netanyahu, Metsola, Von der Leyen?” Ar fi trebuit să îmi adreseze întrebări. A fost o liniște mormântală în sală să știți”, a spus ea la acel moment, potrivit Mediafax.

Ce acuzații îi aduc procurorii eurodeputatei SOS

Diana Iovanovici Șoșoacă este vizată de mai multe acuzații, inclusiv patru fapte de lipsire de libertate în mod ilegal. În luna martie, Diana Șoșoacă a fost chemată la Parchetul General ca să își dea acordul pentru o expertiză psihiatrică, în același dosar.

De asemenea, ea este cercetată pentru promovarea în spațiul public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid sau crime de război, dar și pentru răspândirea de idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

În dosar sunt investigate și acuzații privind promovarea ideilor antisemite, precum și „negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia”. Procurorii au inclus, de asemenea, o acuzație de ultraj în rândul faptelor cercetate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE