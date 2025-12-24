Liniștea devine o prioritate

Unul dintre trendurile principale pentru anul viitor este reprezentat de „quietcations” sau „Hushpitality”. Această mișcare se concentrează pe confort, liniște și pe găsirea unor modalități de a evada din stresul cotidian.

Într-o lume dominată de o cultură digitală permanent activă și de evenimente globale care ne bombardează în timp real, mulți caută să se deconecteze. Hector Hughes, cofondator Unplugged, un lanț de cabane pentru detoxifiere digitală din Marea Britanie, a observat cum această tendință a luat amploare.

„Când am început Unplugged în 2020, detoxifierea digitală și viața analogică erau aproape necunoscute”, menționează el.

„Acum, mai mult de jumătate dintre oaspeții noștri indică epuizarea și oboseala cauzată de ecrane drept principalele motive pentru rezervare”, a mai explicat Hughes.

Locuri precum Skycave Retreats din Oregon, unde oaspeții stau timp de trei zile în întuneric complet, sau Harta Liniștii de la Visit Skåne, o rețea de locații clasificate după nivelul de decibeli din sudul Suediei, sunt exemple clare ale acestui trend emergent.

Inteligența artificială preia sarcinile administrative

Anul 2026 va aduce o integrare și mai profundă a inteligenței artificiale în planificarea călătoriilor, conform cercetărilor realizate de Amadeus. Tot mai mulți călători folosesc deja inteligența artificială generativă pentru a-și organiza vacanțele.

Giganți precum Expedia și Booking.com au inclus în platformele lor instrumente precum ChatGPT, simplificând procesul de planificare și rezervare a călătoriilor. Tehnologia avansată, integrată cu traducerea în timp real și check-in-urile digitale, elimină o mare parte din sarcinile administrative.

Totuși, această evoluție nu este lipsită de provocări. Experții în sustenabilitate avertizează că recomandările algoritmice pot contribui la supraaglomerarea turistică, concentrând vizitatorii în câteva destinații populare.

„Poți să îți dorești să călătorești la un resort pentru a te vindeca de epuizare, dar acum, în loc să cauți pur și simplu resorturi pe TikTok, vei folosi ChatGPT pentru a identifica mai întâi tipul exact de epuizare pe care îl ai, ce ritualuri sau stimuli senzoriali îți sunt potriviți și care destinație reflectă cel mai bine starea ta interioară”, explică Jasmine Bina, CEO Concept Bureau.

Deciziile lăsate pe mâna altora

O altă tendință în creștere este preferința pentru experiențele de călătorie în care oaspeții nu trebuie să ia decizii. În Insulele Feroe, acest concept este aplicat prin inițiativa mașinilor autonome, care elimină alegerea traseului în numele sustenabilității.

În Mendoza, Argentina, Susana Balboa’s Winemaker’s House & Spa Suites a lansat o opțiune de călătorie misterioasă, menită să reducă stresul rezervărilor și să creeze surprize plăcute pentru oaspeți.

Raportul realizat de firma de relații publice Lemongrass subliniază că astfel de evadări personalizate răspund nevoii tot mai crescute de a scăpa de oboseala decizională și de supraîncărcarea cognitivă.

Drumurile, mai atractive decât călătoriile cu avionul

Raportul Hilton Trends 2026 arată o revenire a interesului pentru excursiile cu mașina, având în vedere că hashtag-ul #RoadTrip a acumulat peste 5,9 milioane de etichete la nivel global. Mulți călători redescoperă farmecul drumurilor deschise.

În timp ce companiile de turism, precum HunterMoss, transformă excursiile rutiere clasice în experiențe de lux, alții aleg să conducă din considerente economice. Potrivit cercetării Hilton, 60% dintre britanici preferă să călătorească cu mașina pentru a economisi bani.

Milena Nikolova, ofițer șef pentru comportament la BehaviorSMART, observă că această renaștere a călătoriilor rutiere are un specific distinct în SUA.

„Relația dintre om și mașină în America de Nord și Europa diferă semnificativ”, spune ea, „ceea ce determină o atitudine diferită față de condusul în scop recreativ”.

De asemenea, industria turistică se îndreaptă către individualizare în masă. Tururile specializate au apărut pentru a răspunde unor momente și situații specifice din viață, cum ar fi divorțul, doliu, sau retragerea în perioada menopauzei.

„Viața a devenit un scroll infinit, cu mai puține ritualuri de trecere. Oamenii doresc să treacă prin aceste momente și să iasă schimbați pe cealaltă parte. Este o oportunitate imensă pentru industria turismului”, explică Jasmine Bina.

Destinații izolate în loc de cele populare

Un număr tot mai mare de călători, în special cei care evită tendințele dictate de social media, se îndreaptă către destinații mai puțin cunoscute. Locuri precum Toledo în Spania, Brandenburg în Germania sau Irak atrag tot mai multă atenție.

Potrivit raportului Lemongrass, în Marea Britanie, turiștii evită zonele aglomerate precum Cotswolds sau Cornwall, preferând regiuni mai puțin vizitate, cum ar fi Northumberland, Țara Galilor și Somerset.

Milena Nikolova consideră că această tendință reflectă modul în care experiențele funcționează acum ca o monedă socială.

„Astăzi, experiențele sunt tangibile prin rețelele sociale și oferă statut pentru o lungă perioadă de timp și în fața unui public vast”, afirmă ea. „Călătoriile de aventură sunt percepute ca fiind caracteristice persoanelor cu experiență bogată în explorări”.

Cultura în locul hedonismului

Călătoria literară va continua să câștige popularitate în 2026, influențată de fenomenul „#BookTok” și de trendul „set-jetting”. Hoteluri din întreaga lume, inclusiv din destinații cunoscute pentru viața lor de noapte, precum Ibiza sau Madrid, își adaptează ofertele pentru a include retrageri literare sau experiențe tematice.

Destinații precum Cornwall, în Marea Britanie, Yorkshire Moors sau Grecia sunt printre cele mai anticipate locuri de vizitat, conform BBC.

„Călătoria literară este ca o catarsis – te ajută să te adâncești și mai mult în ficțiune, atât mental, cât și fizic”, concluzionează Jasmine Bina.