Liniștea devine o prioritate

Unul dintre trendurile principale pentru anul viitor este reprezentat de „quietcations” sau „Hushpitality”. Această mișcare se concentrează pe confort, liniște și pe găsirea unor modalități de a evada din stresul cotidian.

Într-o lume dominată de o cultură digitală permanent activă și de evenimente globale care ne bombardează în timp real, mulți caută să se deconecteze. Hector Hughes, cofondator Unplugged, un lanț de cabane pentru detoxifiere digitală din Marea Britanie, a observat cum această tendință a luat amploare.

„Când am început Unplugged în 2020, detoxifierea digitală și viața analogică erau aproape necunoscute”, menționează el.

„Acum, mai mult de jumătate dintre oaspeții noștri indică epuizarea și oboseala cauzată de ecrane drept principalele motive pentru rezervare”, a mai explicat Hughes.

Locuri precum Skycave Retreats din Oregon, unde oaspeții stau timp de trei zile în întuneric complet, sau Harta Liniștii de la Visit Skåne, o rețea de locații clasificate după nivelul de decibeli din sudul Suediei, sunt exemple clare ale acestui trend emergent.

Inteligența artificială preia sarcinile administrative

Anul 2026 va aduce o integrare și mai profundă a inteligenței artificiale în planificarea călătoriilor, conform cercetărilor realizate de Amadeus. Tot mai mulți călători folosesc deja inteligența artificială generativă pentru a-și organiza vacanțele.

Giganți precum Expedia și Booking.com au inclus în platformele lor instrumente precum ChatGPT, simplificând procesul de planificare și rezervare a călătoriilor. Tehnologia avansată, integrată cu traducerea în timp real și check-in-urile digitale, elimină o mare parte din sarcinile administrative.

Totuși, această evoluție nu este lipsită de provocări. Experții în sustenabilitate avertizează că recomandările algoritmice pot contribui la supraaglomerarea turistică, concentrând vizitatorii în câteva destinații populare.

„Poți să îți dorești să călătorești la un resort pentru a te vindeca de epuizare, dar acum, în loc să cauți pur și simplu resorturi pe TikTok, vei folosi ChatGPT pentru a identifica mai întâi tipul exact de epuizare pe care îl ai, ce ritualuri sau stimuli senzoriali îți sunt potriviți și care destinație reflectă cel mai bine starea ta interioară”, explică Jasmine Bina, CEO Concept Bureau.

Deciziile lăsate pe mâna altora

O altă tendință în creștere este preferința pentru experiențele de călătorie în care oaspeții nu trebuie să ia decizii. În Insulele Feroe, acest concept este aplicat prin inițiativa mașinilor autonome, care elimină alegerea traseului în numele sustenabilității.

În Mendoza, Argentina, Susana Balboa’s Winemaker’s House & Spa Suites a lansat o opțiune de călătorie misterioasă, menită să reducă stresul rezervărilor și să creeze surprize plăcute pentru oaspeți.

Raportul realizat de firma de relații publice Lemongrass subliniază că astfel de evadări personalizate răspund nevoii tot mai crescute de a scăpa de oboseala decizională și de supraîncărcarea cognitivă.

Drumurile, mai atractive decât călătoriile cu avionul

Raportul Hilton Trends 2026 arată o revenire a interesului pentru excursiile cu mașina, având în vedere că hashtag-ul #RoadTrip a acumulat peste 5,9 milioane de etichete la nivel global. Mulți călători redescoperă farmecul drumurilor deschise.

În timp ce companiile de turism, precum HunterMoss, transformă excursiile rutiere clasice în experiențe de lux, alții aleg să conducă din considerente economice. Potrivit cercetării Hilton, 60% dintre britanici preferă să călătorească cu mașina pentru a economisi bani.

Milena Nikolova, ofițer șef pentru comportament la BehaviorSMART, observă că această renaștere a călătoriilor rutiere are un specific distinct în SUA.

„Relația dintre om și mașină în America de Nord și Europa diferă semnificativ”, spune ea, „ceea ce determină o atitudine diferită față de condusul în scop recreativ”.

De asemenea, industria turistică se îndreaptă către individualizare în masă. Tururile specializate au apărut pentru a răspunde unor momente și situații specifice din viață, cum ar fi divorțul, doliu, sau retragerea în perioada menopauzei.

„Viața a devenit un scroll infinit, cu mai puține ritualuri de trecere. Oamenii doresc să treacă prin aceste momente și să iasă schimbați pe cealaltă parte. Este o oportunitate imensă pentru industria turismului”, explică Jasmine Bina.

Destinații izolate în loc de cele populare

Un număr tot mai mare de călători, în special cei care evită tendințele dictate de social media, se îndreaptă către destinații mai puțin cunoscute. Locuri precum Toledo în Spania, Brandenburg în Germania sau Irak atrag tot mai multă atenție.

Potrivit raportului Lemongrass, în Marea Britanie, turiștii evită zonele aglomerate precum Cotswolds sau Cornwall, preferând regiuni mai puțin vizitate, cum ar fi Northumberland, Țara Galilor și Somerset.

Milena Nikolova consideră că această tendință reflectă modul în care experiențele funcționează acum ca o monedă socială.

„Astăzi, experiențele sunt tangibile prin rețelele sociale și oferă statut pentru o lungă perioadă de timp și în fața unui public vast”, afirmă ea. „Călătoriile de aventură sunt percepute ca fiind caracteristice persoanelor cu experiență bogată în explorări”.

Cultura în locul hedonismului

Călătoria literară va continua să câștige popularitate în 2026, influențată de fenomenul „#BookTok” și de trendul „set-jetting”. Hoteluri din întreaga lume, inclusiv din destinații cunoscute pentru viața lor de noapte, precum Ibiza sau Madrid, își adaptează ofertele pentru a include retrageri literare sau experiențe tematice.

Destinații precum Cornwall, în Marea Britanie, Yorkshire Moors sau Grecia sunt printre cele mai anticipate locuri de vizitat, conform BBC.

„Călătoria literară este ca o catarsis – te ajută să te adâncești și mai mult în ficțiune, atât mental, cât și fizic”, concluzionează Jasmine Bina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Libertateapentrufemei.ro
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Serele și solarele fermierilor nu vor fi impozitate în 2026: „A fost modificat Codul Fiscal”
Știri România 23 dec.
Serele și solarele fermierilor nu vor fi impozitate în 2026: „A fost modificat Codul Fiscal”
Proiectul care modifică legislația pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, adoptat de Senat. Ce schimbări presupune
Știri România 23 dec.
Proiectul care modifică legislația pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, adoptat de Senat. Ce schimbări presupune
Parteneri
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Adevarul.ro
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
Fanatik.ro
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Cum își vor petrece Elena Vîșcu și CRBL sărbătorile cu fetița lor, după divorț. „O să vorbesc și cu Alessia, să facem planul”
Stiri Mondene 09:04
Cum își vor petrece Elena Vîșcu și CRBL sărbătorile cu fetița lor, după divorț. „O să vorbesc și cu Alessia, să facem planul”
Ce provocări are Anghel Damian ca tată! Dezvăluiri emoționante despre fiul lui, Sasha. „Eu nu cred în calități și defecte”
Stiri Mondene 23 dec.
Ce provocări are Anghel Damian ca tată! Dezvăluiri emoționante despre fiul lui, Sasha. „Eu nu cred în calități și defecte”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
ObservatorNews.ro
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax.ro
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
StirileKanalD.ro
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Wowbiz.ro
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Wowbiz.ro
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”
KanalD.ro
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”

Politic

Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 23 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
Fanatik.ro
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)