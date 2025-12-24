Iulian Gabriel Neagu, scriitor, ghid turistic și fotograf, cunoscut în nordul Spaniei drept „Ambasadorul Transilvaniei în Asturias”, a continuat seria activităților culturale și folclorice desfășurate de-a lungul întregului an în nordul Peninsulei Iberice.

Expoziții dedicate zonelor Transilvania, Satu Mare, Vâlcea și Prahova

Prin aceste inițiative, România a fost promovată constant în Spania prin expoziții artistice dedicate zonelor Transilvania, Satu Mare, Vâlcea si Prahova, prin lansări de cărți despre România, prin expoziții culturale și prezentare de costume populare folclorice, precum și prin evenimente gastronomice, în cadrul cărora publicul spaniol a avut ocazia să se bucure de preparate tradiționale românești.

În luna decembrie, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Asociația Balada a organizat o serie de manifestări culturale, printre care: Gala Premiilor Balada, celebrarea Zilei Naționale a României și un concert de colinde din zona Ardealului. Aceste evenimente au impresionat profund publicul spaniol, care a rămas uimit de frumusețea colindelor românești și de autenticitatea costumelor populare.

De asemenea, cei mai mici participanți s-au bucurat de darurile oferite de Moș Nicolae, aducând un plus de emoție și bucurie sărbătorilor.

Cunoscut în Asturias și sub numele de Julian de Transilvania, scriitorul Iulian Gabriel Neagu va continua și în 2026 seria evenimentelor din cadrul proiectului, prin noi manifestări culturale, folclorice și gastronomice, precum și prin expoziții artistice ce vor reuni artiști din România și Spania, evenimente prin care se va promova de asemenea imaginea țării noastre prin fotografie, pictură, ceramică și costume populare tradiționale.

Localități din nordul Spaniei se înfrățesc cu orașe din România

Totodată, acest proiect include și înfrățirea unor localități din nordul Spaniei cu orașe din România, un demers inițiat în acest an și care va continua în 2026, prin vizite reciproce ale autorităților municipale românești și spaniole, precum și prin întâlniri și vizite instituționale organizate atât în Spania, cât și în România.

