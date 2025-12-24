Anunțul despre marea finală „Casa iubirii”

Drumul dragostei rareori e drept, iar în Gala de aseară a fost un roller coaster în plină viteză! Andreea Mantea, amfitrioana reality-ului „Casa iubirii” a dezvăluit când va avea loc Marea Finală!

„Dragilor, Gongul vine cu un anunț! Marea Finală a sezonului patru va avea loc în data de 11 ianuarie 2026! Mult a fost, puțin a rămas!”, a spus cu emoție în glas Andreea Mantea, prezentatoarea reality show-ului.

Așadar, mai sunt doar trei săptămâni în care concurenții așteaptă cu nerăbdare și emoții uriașe să afle cine vor fi câștigătorii. Sezonul acesta, miza a crescut – atât concurenta, cât și concurentul învingători vor primi fiecare câte un cec în valoare de 100.000 de lei!

Edi a fost eliminat din „Casa iubirii”

Andreea Mantea a mai anunțat aseară și favoritul telespectatorilor din această săptămână. Persoana cu cele mai multe voturi a fost Veronica, aceasta intrând și în posesia cecului în valoare de 5.000 de lei.

„Dragii mei susținători, sunteți cei mai puternici, cei mai tari, după cum bine vedeți, eu mi-am revenit un pic, sunt mai veselă, mai zâmbitoare! Vreau să vă mulțumesc foarte foarte mult pentru că sunteți acolo alături de mine, sunteți foarte mulți, foarte puternici, sunteți ai mei și eu vă iubesc și vă mulțumesc!”, a declarat Veronica.

Edi a părăsit aseară „Casa iubirii”; acesta a fost unul dintre cei trei concurenți propuși spre eliminare de ceilalți colegi și a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. El a părăsit platoul emisiunii cu emoții uriașe, dar și cu o experiență unică de viață.

„Aș mai repeta această experiență de un milion de ori. A fost frumos. (…) Asta e viața, asta e competiția, cineva trebuia să plece. Vă mulțumesc mult!”, a spus Edi înainte de a părăsi emisiunea.

