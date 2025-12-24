Moș Crăciun parcurge 510 milioane de kilometri în 24 de ore

În Ajunul Crăciunului, Moș Crăciun va parcurge aproximativ 510.000.000 de kilometri cu o viteză uluitoare de 10.703.437,5 km/h. Estimările arată că, dacă fiecare gospodărie găzduiește trei copii, Moș Crăciun va trebui să facă 233.000.000 de opriri.

Aceasta înseamnă că va vizita 390.000 de case pe minut, consumând, în acest proces, aproximativ 71.764.000.000 de calorii.

Prima oprire a Moșului va fi Republica Kiribati, situată în Oceanul Pacific. Ulterior, va vizita copii din Noua Zeelandă, Australia, Japonia, Asia, Africa, Europa, Canada, Statele Unite, Mexic și America Centrală și de Sud.

Traseul Moșului poate fi urmărit online prin intermediul serviciului Flightradar, specializat în monitorizarea zborurilor.

Urmărirea traseului Moșului

Sania Moșului, cu indicativul R3DN053 și înregistrarea HOHOHO, survolează în prezent Japonia, unde se află Satul Moș Crăciun. Monitorizarea traseului este posibilă prin intermediul site-ului Flightradar.

Flightradar a început să arate traseul Moșului în 2017, combinând metodele tradiționale de monitorizare terestră și prin satelit cu magia sărbătorilor de Crăciun. Reprezentanții serviciului explică modul în care tehnologia se îmbină cu tradiția.

„Folosim puțină magie specială de Crăciun pentru a urmări zborul, alături de combinația noastră normală de acoperire terestră și prin satelit”, au transmis reprezentanții Flight Radar.

Materialele oferite de serviciu menționează că sania Moșului are o istorie de 1.753 de ani, fiind cel mai vechi „aparat de zbor” operațional din lume. Cu toate acestea, Moș Crăciun a colaborat cu Atelierul său pentru a echipa sania cu cele mai noi tehnologii de localizare.

„Deși sania în sine este antică, recent am lucrat îndeaproape cu Atelierul Moșului pentru a-i furniza cea mai recentă tehnologie de urmărire”, au mai transmis reprezentanții Flight Radar.

Cum este urmărit Moș Crăciun peste tot în lume

Un transponder ADS-B a fost montat pe sanie cu câțiva ani în urmă, ceea ce permite localizarea precisă a poziției Moșului. Acest lucru ajută copiii să știe când trebuie să meargă la culcare înainte de sosirea Moșului. Reprezentanții Flightradar transmit urări de sărbători tuturor utilizatorilor:

„Cu câțiva ani în urmă, un transponder ADS-B a fost instalat, permițându-ne să urmărim cu precizie locația Moșului și să ajutăm toți copiii cuminți să meargă la culcare înainte de sosirea sa. Vă dorim tuturor o monitorizare plăcută și un Crăciun fericit!”, au mai transmis reprezentanții trackerului de zboruri.

Potrivit traseului său, Moș Crăciun ar urma să ajugă în România în jurul orei 21.30.

