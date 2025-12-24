Ninge de ore bune la Rânca

Ninge în Ajunul Crăciunului în zona montană a județului Gorj, care va intra miercuri, de la ora 12.00, sub avertizare de ninsori până joi seară.

La Rânca, stratul de zăpadă s-a așternut deja, iar drumarii au intervenit încă de noaptea trecută pe drumul ce duce spre stațiune.

„Pe DN 67C, zona Rânca, și DN 67D, zona Godeanu, se acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant pentru asigurarea condițiilor de circulație în siguranță. Vă reamintim că este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă dacă se înregistrează ninsori”, a transmis DRDP Craiova.

Peisaj de iarnă și la Alba Iulia

Prima ninsoare din această iarnă a îmbrăcat în alb orașul Alba Iulia. Reprezentanții Primăriei au anunțat că au intervenit cu utilaje de deszăpezire încă de la primele ore.

Ninge și în județul Galați la Poiana.

Jumătate de țară, inclusiv Capitala, sub cod galben de ninsori și viscol

Începând cu ziua de Ajun, de la ora 12.00, până la ora 20.00 în ziua de Crăciun, București și alte 19 județe din țară se vor afla sub incidența unui cod galben de vânt, ninsori viscolite și polei.

Harta județelor afectate de codul galben de ninsori și viscol. Sursa foto: ANM

În acest interval, temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului cu viteze de 50… 70 km/h. În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m.

În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie). În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 cm și izolat de peste 25 cm. Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș.

Unde va fi zăpadă de Crăciun

Crăciunul va fi cu zăpadă, anul acesta, anunță, marți, meteorologii. În intervalul 23 decembrie, ora 18.00 – 26 decembrie, ora 10.00, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge.

Cantitățile de apă vor fi de 5… 15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25… 30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15… 25 cm). Pe alocuri se va depune polei. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ. Pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării.

Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45… 55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.

Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade Celsius, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade Celsius).

