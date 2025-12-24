Ninge de ore bune la Rânca

Ninge în Ajunul Crăciunului în zona montană a județului Gorj, care va intra miercuri, de la ora 12.00, sub avertizare de ninsori până joi seară.

La Rânca, stratul de zăpadă s-a așternut deja, iar drumarii au intervenit încă de noaptea trecută pe drumul ce duce spre stațiune.

„Pe DN 67C, zona Rânca, și DN 67D, zona Godeanu, se acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant pentru asigurarea condițiilor de circulație în siguranță. Vă reamintim că este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă dacă se înregistrează ninsori”, a transmis DRDP Craiova.

Peisaj de iarnă și la Alba Iulia

Prima ninsoare din această iarnă a îmbrăcat în alb orașul Alba Iulia. Reprezentanții Primăriei au anunțat că au intervenit cu utilaje de deszăpezire încă de la primele ore.

Ninge și în județul Galați la Poiana.

Jumătate de țară, inclusiv Capitala, sub cod galben de ninsori și viscol

Începând cu ziua de Ajun, de la ora 12.00, până la ora 20.00 în ziua de Crăciun, București și alte 19 județe din țară se vor afla sub incidența unui cod galben de vânt, ninsori viscolite și polei.

Harta județelor afectate de codul galben de ninsori și viscol
Harta județelor afectate de codul galben de ninsori și viscol. Sursa foto: ANM

În acest interval, temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului cu viteze de 50… 70 km/h. În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m.

În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie). În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 cm și izolat de peste 25 cm. Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș.

Unde va fi zăpadă de Crăciun

Crăciunul va fi cu zăpadă, anul acesta, anunță, marți, meteorologii. În intervalul 23 decembrie, ora 18.00 – 26 decembrie, ora 10.00, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge.

Cantitățile de apă vor fi de 5… 15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25… 30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15… 25 cm). Pe alocuri se va depune polei. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ. Pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării.

Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45… 55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.

Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade Celsius, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade Celsius).

Fiica Amaliei Enache nu pare să calce pe urmele mamei sale. Alma urmează pasiunea bunicului și a unchiului: „Mi-a cerut insistent"

Leena Liukkonen, ambasadoarea Finlandei în România: „Sunt asemănări importante între tradițiile noastre de Crăciun și cele din România"
Exclusiv
Știri România 13:00
Leena Liukkonen, ambasadoarea Finlandei în România: „Sunt asemănări importante între tradițiile noastre de Crăciun și cele din România"
Schimbări în circulația autobuzelor, începând de miercuri, 24 decembrie. STB anunță ce traseu va avea transportul în comun în această perioadă
Știri România 12:38
Schimbări în circulația autobuzelor, începând de miercuri, 24 decembrie. STB anunță ce traseu va avea transportul în comun în această perioadă
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Adevarul.ro
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Roxana Nemeș, primul Crăciun alături de fetița și băiețelul ei. „Anul trecut, de Revelion, la ora 12 noaptea, mi-am pus dorința să rămân gravidă"
Stiri Mondene 14:00
Roxana Nemeș, primul Crăciun alături de fetița și băiețelul ei. „Anul trecut, de Revelion, la ora 12 noaptea, mi-am pus dorința să rămân gravidă"
Fiica Amaliei Enache nu pare să calce pe urmele mamei sale. Alma urmează pasiunea bunicului și a unchiului: „Mi-a cerut insistent"
Exclusiv
Stiri Mondene 13:00
Fiica Amaliei Enache nu pare să calce pe urmele mamei sale. Alma urmează pasiunea bunicului și a unchiului: „Mi-a cerut insistent"
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
ObservatorNews.ro
Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Tradiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt în diferite regiuni ale țării
Mediafax.ro
Tradiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt în diferite regiuni ale țării
Explozie pe Autostrada A1! Un camion plin cu GPL a sărit în aer după un accident cu un TIR. Imagini șocante
StirileKanalD.ro
Explozie pe Autostrada A1! Un camion plin cu GPL a sărit în aer după un accident cu un TIR. Imagini șocante
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
Wowbiz.ro
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Wowbiz.ro
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
KanalD.ro
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători

Politic

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor"
Exclusiv Interviu
Politică 23 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor"
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
Fanatik.ro
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)