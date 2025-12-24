Noua platformă din sănătate va înlocui actualul sistem informatic al asigurărilor sociale de sănătate, care are o vechime de 15 ani și nu a mai beneficiat de mentenanță de un deceniu.

Cum vom cumpăra antibiotic fără rețetă

Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS) va fi modernizată complet, conform Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în această platformă. Vă duceți la o farmacie, pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a noii cărți de identitate (pentru început vom funcționa pe toate cele trei sisteme, încet, încet ne dorim să mergem în zona cărții de identitate integrate) farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul fără alt document”, a explicat Alexandru Rogobete.

Aceasta va permite vizualizarea electronică a biletelor de trimitere, rețetelor, scrisorilor medicale și a dosarului electronic al pacientului.

„Se digitalizează în proporție de peste 95% toată activitatea birocratică dintre pacient și furnizorul de servicii medicale”, a adăugat ministrul.

Noua platformă medicală va funcționa din august 2026

Ministrul Sănătății a subliniat că noua platformă este deja realizată în proporție de peste 65% și va funcționa din luna august 2026.

Potrivit CNAS, proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Instituția a subliniat că platforma actuală și-a atins limitele.

„Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaş de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem nu mai poate ține pasul cu nevoile și așteptările pacienților și furnizorilor de servicii medicale”, a explicat Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Perioada de tranziție spre noua platformă din sănătate

Implementarea noii platforme, care va fi funcțională din august 2026, va include o perioadă de tranziție.

„Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziție, astfel încât în platformă serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe ele scrie că sunt expirate. Vorbim de noua carte de identitate electronică și încercăm să găsim și o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a mai explicat ministrul Alexandru Rogobete.

Proiectul este considerat „cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc” și reprezintă un pas important spre reducerea birocrației și modernizarea serviciilor medicale din România.

Care sunt avantajele pentru pacienții români și medici

Noua platformă promite să simplifice radical interacțiunea dintre pacienți, medici și instituțiile de sănătate.

Printre principalele avantaje se numără:

eliminarea documentelor pe suport de hârtie

accesul digital la bilete de trimitere, scrisori medicale și concedii medicale

precum și integrarea completă a dosarului electronic al pacientului și rețeta

pacienții își vor putea consulta istoricul medical în siguranță, de oriunde, prin intermediul dispozitivelor electronice precum telefoane mobile sau computere.