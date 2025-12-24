După încheierea filmărilor pentru serialul „Clanul”, Marian Olteanu s-a focusat mai mult pe proiectele de teatru, iar televiziunea a fost pe plan secund. Nu pentru că și-a dorit o pauză, ci pentru că așa s-a nimerit. De curând însă, actorul a fost ofertat de Mihai Bendeac pentru a apărea în cel mai recent film produs de el, însă a fost nevoit să-l refuze. „Mă duc la casting dacă sunt chemat. Uite, vreau să dai titlu mare: Marian l-a refuzat pe Bendeac. Nu am putut să ajung la filmări. Am vrut, am încercat să fac pe dracu în patru, să ajung să joc în băieți de oraș. Aveam o singură zi de filmare, dar a picat în aceeași zi cu o premieră la teatru și bineînțeles că nu s-a putut. Cartea de muncă e cartea de muncă, eram antamat în premiera aia, îți dai seama că la teatru înainte de premieră stai acolo zi și noapte și nu mi-au dat voie oamenii ăia. Dar nu este nicio problemă. Mihai, la următorul nu mai scapi”, a povestit Marian Olteanu.

Din păcate pentru Marian Olteanu, în România, după un serial de mare anvergură așa cum a fost „Clanul”, cei care dețin rolurile principale sunt evitați o perioadă de producătorii de film. Poate și pentru că au impresia că telespectatorii îl asociază în continuare cu personajul pe care l-a interpretat câțiva ani la rând. Deși se împlinesc doi ani de când a fost ultimul episod din „Clanul”, Marian nu pare să mai fi primit niciun rol în altă producție de televiziune. L-am întrebat dacă nu cumva onorariul lui este prea mare și de aceea directorii de casting nu îl ofertează.

„Oameni buni. Nu sunt scump. Pare că sunt scump, dar să știi că nu este al meu costumul. Vreau să joc. Sunt deschis, mai ales la filmele lui Bendeac, că mi-a plăcut «Căsătoria» enorm. Din păcate, după un rol principal cum am avut în „Clanul” trebuie o pauză de nu știu cât timp. Sper să nu fie prea mare. Deja este mai bine de un an și jumătate. A fost și binemeritată pauza, pe partea de film, căci la teatru nu prea am avut pauză căci am scos proiect după proiect și tare bine am făcut, că sunt niște proiecte foarte faine, spectacole de calitate, ceea ce doresc să fac în continuare”, a ținut Marian Olteanu să puncteze pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi

