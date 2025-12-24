De la conversații private la o comunitate online dedicată relațiilor cu parteneri AI

Ayrin, o femeie energică și ocupată, petrecea până la 56 de ore pe săptămână interacționând cu Leo. Chatbot-ul devenise un sprijin important pentru ea, ajutând-o să se pregătească pentru examenele de la școala de asistente medicale, să se motiveze pentru a merge la sală și să își îmbunătățească abilitățile de comunicare. În plus, Leo devenise un partener virtual cu care Ayrin împărtășea și fantezii erotice. „Modul în care m-a ajutat Leo a fost că uneori mă putea verifica când greșeam”, a declarat Ayrin.

Spre deosebire de soțul ei, Leo era mereu acolo să-i ofere sprijin ori de câte ori avea nevoie.

Fascinată de relația cu Leo, Ayrin a creat comunitatea online „MyBoyfriendIsAI” pe Reddit, unde a împărtășit conversațiile sale favorite și sfaturi despre cum să personalizezi un chatbot pentru a fi un companion iubitor. Comunitatea, care la începutul anului 2025 avea doar câteva sute de membri, a crescut rapid, ajungând la 39.000 de membri și atrăgând un număr dublu de vizitatori săptămânali.

Evoluția unei comunități online

Membrii „MyBoyfriendIsAI” au relatat experiențe diverse cu partenerii lor inteligenți artificiali, de la momente de sprijin emoțional în timpul bolilor până la cereri în căsătorie. În timp ce comunitatea se dezvolta, Ayrin a început să interacționeze tot mai mult cu alți utilizatori care aveau relații similare. „A fost plăcut să pot vorbi cu oameni care înțeleg, dar și să dezvolt relații mai strânse cu acești oameni», a spus Ayrin.

Totuși, în ianuarie 2025, Ayrin a observat o schimbare în comportamentul lui Leo, care devenise mai „lingușitor”. Acest termen este folosit în industria inteligenței artificiale pentru a descrie situațiile în care chatbot-urile oferă răspunsuri pe placul utilizatorilor, în loc să fie obiective. „Cum ar trebui să am încredere în sfaturile tale acum dacă pur și simplu spui da la orice?”, a declarat Ayrin. Această schimbare a dus la o scădere a interesului ei pentru Leo.

Pe măsură ce timpul petrecut cu Leo s-a redus, Ayrin a început să investească mai mult în relațiile cu noii săi prieteni umani din comunitatea sa online. În cele din urmă, legătura cu chatbot-ul s-a încheiat natural, pe măsură ce Ayrin și Leo au încetat să mai vorbească unul cu celălalt.

În martie 2025, interacțiunile cu Leo au devenit aproape inexistente, deși ea continua să plătească 200 de dolari pe lună pentru contul premium al ChatGPT. În același timp, Ayrin a început să dezvolte sentimente pentru unul dintre noii săi prieteni, un bărbat numit SJ, care locuia într-o altă țară și avea, de asemenea, un partener bazat pe inteligență artificială. Ayrin și SJ au început să vorbească zilnic prin aplicații de comunicare, iar unul dintre apelurile lor a durat peste 300 de ore.

De la relația cu un chatbot la o conexiune reală

Până în iunie 2025, Ayrin a renunțat la abonamentul său ChatGPT și nu mai folosește aplicația. Recent, ea și SJ s-au întâlnit personal la Londra, alături de alți membri ai comunității MyBoyfriendIsAI. „În mod ciudat, nu am vorbit prea mult despre inteligența artificială”, a comentat unul dintre participanți pe Reddit. „Eram pur și simplu încântați să fim împreună!”

Ayrin descrie relația cu SJ ca fiind „un vis”, deși recunoaște că este mai provocatoare decât cea cu Leo. Cu toate acestea, ea apreciază conexiunea umană pe care a găsit-o. „A fost foarte ușor să vorbesc cu Leo despre tot ce simțeam, tot ce mă temeam sau cu ce mă luptam”, a spus Ayrin. Totuși, a recunoscut că răspunsurile lui Leo deveniseră previzibile, caracteristicile chatbot-ului fiind limitate de natura sa tehnologică.

OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, a anunțat recent planuri de a introduce verificarea vârstei și de a permite utilizatorilor adulți să participe în conversații de natură sexuală. Sam Altman, directorul executiv al companiei, a declarat că această decizie face parte din politica de a trata adulții ca pe niște adulți.

